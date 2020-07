Plazo para pagar el impuesto automotor del primer rango se amplió hasta el 3 de julio

Erika Mantilla

La Gobernación del Valle anunció que fue ampliado hasta el próximo 3 de julio el plazo para el pago del impuesto automotor, para las placas incluidas en el primer rango, es decir aquellas entre los números 000 y 333.



La directora de la Unidad de Rentas del Valle, Zoraida Bravo Pineda, explicó que se amplió la fecha porque la plataforma de recaudo digital presentó fallas durante cinco horas de la jornada, por lo que algunos ciudadanos no pudieron hacer el pago.



"Teniendo en cuenta que todavía hay operaciones que están amarradas a esos pagos que no se pudieron efectuar, y por ahora no es posible hacer el desbloqueo, se ha tomado la decisión de extender el calendario para las placas 000 hasta la 333, hasta el día 3 de julio", detalló la funcionaria.

El Director de Hacienda, José Fernando Gil, explicó además que también se ha teniendo en cuenta el comportamiento ejemplar en el pago de esta obligación tributaria de los vallecaucanos.



"El comportamiento de los contribuyentes ha sido ejemplar. Se acercaron muchos a hacer el pago, pese a los inconvenientes que hemos registrado en las plataformas ACH del sector bancario", señaló.



Desde la Gobernación del Valle hacen una invitación a la ciudadanía para que aproveche la ampliación y eviten los intereses por mora.