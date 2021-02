Plantones en Buenaventura y Cali por aumento de violencia en el puerto

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ante el aumento de la violencia urbana, enfrentamientos entre bandas delincuenciales, que han generado más de 30 balaceras, hurtos, reclutamiento forzado y otros delitos en Buenaventura, los habitantes de ese distrito realizaron un plantón en el puerto vallecaucano.



A la vez, algunos ciudadanos se reunieron en la vía al Mar, en Cali, para exigir atención sobre lo que ocurre en Buenaventura.



Uno de los líderes de la protesta es Leonard Rentería, quien señaló que los hechos de violencia vienen en aumento desde el 30 de diciembre de 2020.

"Tenemos derecho a la vida, a la seguridad y a la protección, que son constantemente vulnerados en Buenaventura, por eso le pedimos al Gobierno que ns garantice nuestros derechos", dijo.

"La gente se está desplazando porque la realidad es clara, nadie se va de su casa cuando las cosas están bien. El miedo se respira en el puerto y después de las 5:00 de la tarde las calles quedan vacías en muchos barrios", comentó.



Agregó que "nos tocó tomar vías de hecho y cerrar la vía nacional porque es la única forma de que el Gobierno nos escucha. A este país, a muchos de ustedes y a mucha gente solo le interesa que salga y entre la mercancía. Es lo único que importa".

En Cali, la manifestación se realiza con bloqueos intermitentes en la vía al Mar. Sin embargo, se ha registrado congestión vehicular.

En solidaridad con los residentes de Buenaventura, habitantes de Cali realizaron un plantón en la portada al mar, al oeste de la ciudad. Especial para El País

"El pueblo no se rinde", gritan manifestantes que por momentos bloquean el sector de la Portada al Mar para denunciar la situación actual de Buenaventura, donde han aumentado los enfrentamientos entre bandas criminales.



Video: Jorge Orozco - El País. pic.twitter.com/WYmUw8hMNi — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) February 5, 2021

Autoridades responden

Debido a los hechos ocurridos durante los últimos días en la comuna 5 y 7 de la ciudad, el alcalde Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, resaltó el acompañamiento por parte de la Fuerza Pública, reportando de esta manera un parte de tranquilidad durante la noche anterior en la ciudad.



"Necesitamos que los bonaverenses cerremos filas y rechacemos la violencia y el control ilegal como expresión que está atentando contra la vida”, indicó.



Ante el desplazamiento interno de familias en los sectores golpeados por la violencia, el Mandatario local, manifestó que se está haciendo un acercamiento con el Ministerio Público y las entidades encargadas con el fin de diseñar estrategias de acompañamiento para las víctimas.



"Todos queremos proteger la vida, para eso estamos, para trabajar de manera conjunta y exigirle a la Fuerza Pública el control de los sectores donde se están presentando estas situaciones", puntualizó .

Entre tanto, el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de Seguridad Ciudadana, comentó que en las últimas 72 horas se ha logrado la captura de ocho delincuentes y la incautación de un fusil y otras ocho armas de fuego.



Además, aseguró que la captura de alias 'Larry', un cabecilla de la banda 'La Local', habría propiciado una confrontación entre las disidencias de esta estructura criminal.



"En lo corrido del año hemos hecho 79 capturas, varias de ella de miebros de esta estructura criminal. También hemos incautado 11 fusiles, 24 revólveres, 19 pistolas, 3 escopetas y 5 subametralladoras", reseñó.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, la Alcaldía Distrital y el Bloque Regional Parlamentario, hicieron una solicitud conjunta al Gobierno Nacional para trasladarse a Buenaventura y trabajar en un plan integral de seguridad, convivencia y bienestar general.



"Siento un dolor profundo por lo que está ocurriendo en Buenaventura y estamos listos como siempre para acompañar al Gobierno distrital y nacional en la búsqueda de las soluciones que conduzcan a la reconstrucción del tejido social de nuestro puerto sobre el mar pacífico".

#SOSBuenaventura

Aumento de la violencia, enfrentamientos entre bandas delincuenciales y balaceras constantes son las razones por las que los habitantes de Buenaventura lanzaron este jueves un llamado de ayuda al Gobierno Local y Nacional para que tome acciones inmediatas.



En redes sociales se hizo tendencia el hashtag #SOSBuenaventura en el que usuarios expresaron su preocupación por el incremento de hurtos, homicidios y desplazamiento urbano en la ciudad portuaria.



De hecho, un video en particular impulsó la tendencia y fue el de un grupo de personas que se vieron obligadas a irse de su hogar ante los contantes hechos de violencia y balaceras que se registran en algunos barrios.

Rubén Jiménez, concejal de ese municipio, le comentó a El País que el origen de la mayoría de las balaceras, hurtos y homicidios obedecen a enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control de tráfico de estupefacientes.



"Finalizado el año 2020 se incrementó el tema de homicidios por enfrentamientos entre dos grupos que pertenecen a la banda 'La Local', se trata de bandas conocidas como 'Los Espartanos' y 'Los Shotas', que luchan para tener el control de Buenaventura", dijo.



De acuerdo con el cabildante, estos grupos han sido los responsables de varios homicidios, extorsiones a comerciantes y robos de lanchas, por las que luego piden el 'rescate' y aunque los propietarios pagan el dinero que les piden, les regresan solo la lancha y ellos se quedan con el cargamento.



"En el caso de los robos estamos viendo cosas que no se veían antes. Se roban las motos y matan a la persona, cuando antes no se robaban motocicletas", apuntó.



Dijo que el Alcalde "se hace el de la oreja mocha" y no le presta atención a esta problemática.



"La seguridad en el territorio es responsabilidad de la Administración Local. Según ellos había que esperar a que entre ellos se mataran para que quedara uno solo con el control y la otra es que el Gobierno Nacional solucione el tema con incremento de pie de fuerza; o sea, una permisividad institucional impresionante", dijo.



Debido a el aumento de la violencia, según el concejal, más de 30 familias salieron, en la últimas horas, de sus hogares en los barrio Juan XXIII, Litoral, Caguán, El Otoño, La Unión y Buenos Aires I y II.



En la noche de este miércoles, habitantes del sector de Juan XXIII reportaron que hubo una balacera y una explosión de artefactos tras enfrentamientos entre grupos armados.



@granvidaaal Desplazamiento en el casco urbano de #Buenaventura después de una noche de enfrentamientos entre bandas, los moradores del barrio Juan 23 abandonan sus viviendas. El pueblo se rinde Carajo #BuenaventuraSinDignidad@lafm@NoticiasRCN@MinInterior@mindefensapic.twitter.com/U2FPrcqGfI — Rubén Jiménez (@rubenjimenezt) February 4, 2021

Edwin Patiño, personero de Buenaventura, resaltó otra información muy importante que están enfrentando los habitantes del distrito portuario, el reclutamiento y la desaparición de los jóvenes.



El personero dijo a la W Radio que, actualmente, él tiene la denuncia de 18 personas desaparecidas, entre ellas la mayoría son adolescentes que se presume son reclutados por las bandas criminales.



“Los jóvenes desaparecidos o son sumados a las filas de esas bandas criminales o los encuentran asesinados en los manglares, y por eso la gente prefiere irse”, describió Patiño. Pero, según el personero muchas denuncias no están registradas, “tengo un sin número de personas desaparecidas, niñas de 16 o 17 años que están desaparecidas y que los familiares no colocan la denuncia porque los bandidos los amenazan”.



Aseguró que por esta razón están solicitando una “mesa humanitaria”, para que el Gobierno nacional llegue a la zona y pueda ayudar a los habitantes del distrito que se están desplazando a manera de “ping pong”, según Patiño, porque llegan a un lugar y tienen que irse de ahí también porque llegan enfrentamientos.



Además, denunció que a lo largo del año han asesinado a cerca de 30 personas en estos enfrentamientos; sin embargo, “esos números no los tienen las autoridades, esos números los tenemos en el despacho porque los habitantes del distrito no denuncian este tipo de hechos, por miedo”.



Desde las 9:00 a. m. de este viernes se realizará un plantón en Buenaventura para pedir al gobierno atención por la ola de violencia que está viviendo el puerto.