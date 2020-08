Piloto para la reactivación de los restaurantes en Palmira arrancaría en septiembre

Natalia Moreno Quintero

En septiembre estaría arrancando el piloto del sector gastronómico en Palmira, informó este viernes la directora de Emprendimiento, Vivian Rodríguez.



La funcionaria indicó que con el sector gastronómico inició cronogramas de trabajo para arrancar el piloto en unos sectores, que ya fueron seleccionados para esta primera fase.



Rodríguez sostuvo que la selección de los establecimientos se hizo teniendo en cuenta el nivel del riesgo, pero también de contagio en estos sitios.



"Todas las decisiones que tomamos se hacen a partir del tema de salud, dependiendo de cómo vamos con los contagios en la ciudad", subrayó.



Agregó que inicialmente el piloto se realizará en plazas gastronómicas de los centros comerciales que ya están listas, lo que les genera mucha tranquilidad en la medida en que estos establecimientos ya tienen sus protocolos diseñados y revisados.



Un comité integrado por las secretarías de Salud, Gobierno y Seguridad, pero también la Dirección de Emprendimiento, está adelantando un cronograma de trabajo con ellos y también revisando los protocolos de seguridad en otros sectores que harán parte de este piloto como son la zona Boulevard Santa Bárbara y Bosques de Morelia.



En el piloto será incluida zona rural con los corredores gastronómicos de Rozo y La Buitrera.



"Ya estamos trabajando en ello. Para esto enviamos la solicitud al Ministerio del Interior, pero dependemos de que el Gobierno Nacional nos apruebe. Nosotros estamos pensando que ojalá esto pueda darse empezando para el mes de septiembre", afirmó.



Aclaró que en este momento están en la etapa de solicitudes, pero enfatizó que la idea es que, dependiendo como les vaya en el piloto, ir habilitando más lugares.



Lea además: Aprueban realización de pilotos del sector gastronómico en Guacarí, Ginebra y Roldanillo



Rodríguez dijo que, con estos pilotos, la Administración lo que está haciendo es dar tiempo a que las cifras de salud disminuyan, a reducir el nivel de contagios.



"Será una apertura gradual y asimismo vamos a hacer los pilotos en una etapa inicial, también para poder validar muy bien esas acciones de mejora, porque esa es la idea del piloto. Una vez tengamos muy estandarizadas las acciones de mejora y ellos tengan sus protocolos cien por ciento cumplidos, además de que podamos hacer los controles, porque todo esto es un tema de controles de contagio y riesgo, podremos dejar que un restaurante abra sus puertas", reiteró.



Insistió que se trata de un trabajo grande de conciencia porque no pueden ubicar un policía en cada establecimiento para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Añadió que por eso la importancia de esta etapa inicial en estos sectores, de manera focalizada para que pueda haber supervisión por parte del municipio, para garantizar que efectivamente se estén cumpliendo todas las medidas.



"La idea es que la gente esté tranquila, por eso nos toca hacerlo de una manera gradual para poder nosotros en la etapa inicial tener ese control. Solo así podremos hacer una segunda etapa con otros sectores e ir haciendo otros protocolos. De acuerdo a la evaluación de la fase uno, empezaremos a convocar otros restaurantes", manifestó.



Rodríguez precisó que la sugerencia a los demás establecimientos de comida es que empiecen a trabajar ya en sus protocolos para que en el momento en que llegue la convocatoria estén listos y no tengan que esperar más tiempo.



Expresó que los representantes de este gremio están siendo capacitados en todos estos temas porque el propósito es que sean ellos los que circulen los modelos a aplicar a los demás negocios, dado que, como Administración, no pueden decirle a cada establecimiento cómo debe ser su modelo de operación.



"Cada establecimiento debe cumplir con lo que está consignado en los lineamientos nacionales, pero también estamos mirando la posibilidad de sacar algunos vídeos y campañas con información, en los que podamos darles las explicaciones respecto de lo mínimo que deben cumplir", precisó

Gimnasios y moteles también avanzan hacia la reapertura

Rodríguez explicó que con los gimnasios se ha hecho todo el trabajo de protocolos y capacitación, a través de unas mesas en las que han participado representantes de este sector con el fin de escuchar sus requerimientos.



"Lo bonito de todo esto es que se ha logrado hacer un trabajo colaborativo, además que el tema es que ellos no vienen a exigir sino a aportar, a hacer alianza para construir y que juntos salgamos de la situación. Ellos han presentado sus propuestas y las hemos evaluado en estas mesas donde, digamos, estamos escuchando estos requerimientos", acotó.



Además, los dueños de gimnasios se han ofrecido como abanderados para ayudar a que otros establecimientos vayan entrando a la dinámica de cómo replicar esas buenas prácticas de bioseguridad.



"También estuvimos reunidos con los moteles y con ellos se empezó a hacer un plan de trabajo para que se inscriban en la plataforma 'Pa'lante Palmira' para empezar a tramitar las aperturas. Nosotros antes de esto tenemos que hacer unas visitas, pero ya se está empezando a hacer todo ese trabajo en estas mesas en las que se involucra todo este sector, porque seguramente será uno de los que va a poder reactivarse más pronto", aseguró.



En cuanto al comercio, anotó que se ha venido haciendo un ejercicio muy interesante, en la medida que los centros comerciales se han unido para apoyar y aportar ideas.



De esta manera, los centros comerciales y varios empresarios privados han acordado como prioridad hacer campañas de autocuidado, además de ofrecer estrategias de cultura ciudadana, aportando para ello publicidad pagada por ellos mismos.



Aclaró que los primeros han dado cedidos unos espacios en sus instalaciones para que los emprendedores palmiranos puedan, durante una semana, tener un stand gratis, con publicidad, para exhibir sus productos, garantizando todas las medidas de bioseguridad.



"Tenerlos dentro del centro comercial nos da tranquilidad ya que el ingreso va a ser con todas las medidas. En este momento ellos pueden ingresar a la página de la Dirección de Emprendimiento para inscribirse y así poder acceder a estos espacios. La idea es tener de quince a veinte cupos, pero el aforo dependerá del centro comercial"



La propuesta busca alternar diferentes tipos de emprendimiento, es decir que hayan artesanos, pero también bisutería, etcétera.



"Este es un gran apoyo porque, gracias a esta alianza con el comercio, también vamos a tener una actividad para impulsar a los emprendedores, Hasta ayer había 130 emprendedores inscritos. Esta estrategia nos ha abierto las puertas por dos meses, porque también tenemos que mirar cómo nos va en el tema de salud, pero ojalá que sea hasta diciembre. Por ahora es hasta finales de octubre", puntualizó Rodríguez.