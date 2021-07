Piden mantener autocuidado para que caigan cifras de covid-19 en la región

Natalia Moreno Quintero

Tras dos meses álgidos en los reportes de covid en el país, las cifras en cuanto a casos nuevos, fallecidos y ocupación de UCI empiezan a mostrar un leve descenso tanto a nivel nacional como departamental y municipal, sin embargo, no se puede bajar la guardia con las medidas de bioseguridad, y continuar reforzando el proceso de vacunación.



Así lo afirman las autoridades sanitarias y los especialistas, quienes dicen que pese a la reducción de casos, la recuperación y el paso de este tercer pico va a ser lento. Incluso, así se observa: hace dos semanas en Colombia se registraban más de 30 mil casos diarios y en estos últimos días los reportes están alrededor de 20 mil contagios. Asimismo, el Valle que llegó a registrar cifras récords de casi 4 mil casos en un solo día, hoy está entre 1300 y 1500 casos diarios. En la capital, la reducción ha sido leve, en las últimas semanas de julio, el promedio de casos estaba en 1800, actualmente está alrededor de 1000.



Por ello, si bien los casos vienen en descenso, será fundamental mantener las medidas de prevención, la responsabilidad en el autocuidado, evitar todo tipo de aglomeraciones y la asistencia a la vacunación de los que están priorizados, ya que como lo manifiestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, “no nos podemos confiar, recordemos que para finales de abril estábamos teniendo unos buenos resultados y a causa de las aglomeraciones en calle en mayo se dispararon nuevamente los contagios y los fallecidos”.



Asimismo, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que “hace dos o tres días estamos notando una disminución de pacientes que requieren UCI, es una disminución lenta pero progresiva que nos permite prever que nos vamos a estabilizar por lo alto (...) Y si los vallecaucanos nos acompañan en el autocuidado empezaremos a descender lentamente de un pico muy ancho que tenemos desde hace 14 semanas”.



Entretanto, la titular de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, también aseveró que el pico de covid se está superando poco a poco, incluso la posibilidad bajó de un 40 % que se tenía hace dos semanas a un 20 % hoy, pero “continuamos con ocupación de UCI muy alta (al 95 %) con lista de espera que está todavía alrededor de 140 personas; la ocupación de UCI va a continuar alta dos semanas más, hasta que no se supere esta ocupación no podemos decir que superamos el pico”, aclaró Torres.

En este sentido, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Valle, Juan Sebastián Hurtado, precisó que la disminución de covid en el departamento se debe “quizás al comportamiento que se ha generado ante la alarma de reactivación económica y social, se ha hecho conciencia en medidas de prevención, y por el plan de choque que en municipios que tenían un crecimiento”.



No obstante, indicó que la reducción aún no se observa en mortalidad, “porque tiene un rezago de 15 días más, es decir, se verían en dos o tres semanas”.



Entretanto, los especialistas hacen un llamado a la prudencia en las acciones y medidas, pues “definitivamente el pico está bajando pero si no aprendemos de lo que ha pasado va a volver a subir, socavando el sistema de salud, y la gente que aún no está vacunada va a verse muy afectada”, dijo el internista de la UCI de la Clínica Dime, Manuel Hurtado.



Y concluyó: “estamos en una carrera contra el tiempo en vacunación, ese esfuerzo se ha triplicado, pero a medida que vamos vacunando gente no podemos infectarnos más”.

Evite exponerse

Ante el aumento de casos provocados por aglomeraciones y falta de medidas, especialistas piden prudencia y mesura ante las marchas que se tienen programadas para el próximo martes, 20 de julio.



“Preocupa mucho qué va a pasar con más manifestaciones porque en marchas es muy complicado mantener las medidas para evitar contagios”, señaló el especialista Manuel Hurtado, quien contó que de llegarse a presentar estas marchas, se presentaría “un ascenso de casos 3 o 4 semanas después, y si no se hacen, es posible que podamos volver como estuvimos en marzo, donde vimos las UCI parcialmente vacías de covid, se puede volver a repetir, con la ayuda de la vacunación y de no exponerse más”.