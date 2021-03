Once ríos de la región están en riesgo crítico de generar emergencias, advierte CVC

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las cuencas de once ríos del departamento están en alto riesgo de provocar emergencias como crecientes súbitas, desbordamientos y rompimientos de diques, entre otras emergencias.



Así lo advirtieron este sábado expertos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, quienes se encuentran monitoreando la situación ante la fuerte temporada invernal que vive la región.



"Debido a que se han presentado más de cinco días consecutivos con lluvias y a que se ha superado en más del 60 % los valores históricos de precipitación acumulada para esta fecha, la CVC hace un llamado a la comunidad y organismos que gestionan el riesgo asociado a las siguientes cuencas: Palo, Frayle, Pance, Meléndez, Bolo, Riofrío, Tuluá, Pescador, La Paila, Guabas y La Vieja", expuso Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.



Suárez Gutiérrez explicó que estas cuencas son las más críticas en estos momentos por la alta saturación de humedad debido a las continuas lluvias. Añadió que esto facilita que, ante nuevas precipitaciones, crezca la probabilidad de que se registren las diversas emergencias.



"Por eso es necesario aumentar las medidas de prevención y seguimiento en todo el departamento del Valle ya que las lluvias seguirán aumentado", advirtió.

Vea además: Video: las impresionantes imágenes del aguacero que causó varias emergencias en Cali



La Gobernación del Valle del Cauca declaró el jueves la calamidad pública en la región ante las afectaciones generadas por la fuerte temporada de lluvias que ha golpeado la región.



Esta declaratoria, de acuerdo con la gobernadora Clara Luz Roldán, permite al departamento direccionar recursos para contratar "maquinaria, comprar implementos, mercados y todo lo que se requiere para darle solución a los municipios que están viviendo una situación difícil".



Las cantidad e intensidad de las precipitaciones de la primera temporada de lluvias del 2021 se han acrecentado por la influencia del Fenómeno de La Niña.

"Situación por río Pepitas no es mitigable"

El director de la CVC también se pronunció ante la emergencia registrada en Dagua por el río Pepitas y los cuestionamientos de las personas afectadas.



La creciente súbita del afluente, por cuenta de las fuertes lluvias, afectó a aproximadamente 60 familias que se vieron damnificadas por inundaciones.

Al menos 60 familias se vieron afectadas en Dagua por la creciente del río Pepitas. Cortesía CVC

Desde la autoridad ambiental regional aclararon que las viviendas afectadas se encontraban en "una zona de riesgo no mitigable".



"El caserío del corregimiento de Juntas está aproximadamente a kilómetro y medio del sitio conocido como Charco Guzmán, aguas abajo, en la confluencia directa del río Pepitas, y está ubicado en la margen derecha del río en un área definida como 'zona de riesgo no mitigable' en el Pbot de Dagua. incluso, algunas viviendas están a cero metros de distancia del cauce del río Pepitas", explicó Marco Antonio Suárez.



Indicó que estructuras como la escuela pública y una antigua construcción que servía como inspección de Policía se ubicaban sobre la zona de protección del río. Además, varias de las casa afectadas "están apenas a siete metros del cauce y dentro de la zona de inundabilidad".



"Por esta razón allí no hay descolmatación, ni muros, ni ninguna obra que garantice que estos eventos no se repitan, la única solución es la reubicación de estas construcciones, situación que se ha venido reiterando desde el año 2011 a diferentes administraciones", concluyó.