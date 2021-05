"Nos vamos a levantar, no permitiremos que los violentos nos intimiden": Alcalde de Jamundí

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, se pronunció en la mañana de este sábado tras los hechos en los que resultaron incendiadas la sede de la Administración y el Concejo de ese municipio.



Los hechos se registraron en la noche de este viernes, cuando un grupo de manifestantes irrumpieron en los edificios y prendieron fuego a las instalaciones, causando diversas afectaciones.



Se trata del primer gran hecho de violencia ocurrido en la localidad desde el inicio del Paro Nacional, pues las protestas en el lugar se habían caracterizado por ser pacíficas.



"Quiero decirle a jamundeños, vallecaucanos, colombianos y al mundo entero que nos ratificamos en nuestros principios, en la defensa de la vida, en el diálogo para resolver los conflictos, y Jamundí ha sido ejemplo de eso", enfatizó el alcalde Ramírez.



El mandatario local admitió que "hoy es un día doloroso. Doloroso, pero nos vamos a levantar. No vamos a permitir que aquellos que creen que la forma es la violencia, la destrucción, nos intimiden. Tenemos sueños y deseos para transformar esta tierra. Nos metimos aquí para hacer de Jamundí una ciudad de la cual todos nos sintamos orgullosos, y no les vamos a fallar".



Además, el Alcalde aseguró que su administración mantendrá los espacios de diálogo con jóvenes y comunidad para buscar soluciones a las problemáticas sociales evidenciadas por los manifestantes que han protestado durante los 17 días de paro.



"Vamos a levantar esta Alcaldía como nunca antes, y la vamos a profundizar en los territorios, en la gente, en el corazón, en la piel", subrayó Ramírez.



Agregó que "no es el odio, no es el rencor: es el amor, es la constancia, es la disciplina, es la pasión para servir y transformar esta tierra. Así que los convoco a eso, a dar lo mejor, a que no caigamos en esas trampas de la violencia. Nos mantenemos en los principios: la vida es sagrada y el diálogo hasta que prevalezca".

Piden investigaciones

El mandatario local de Jamundí también hizo un llamado a que se avancen en las investigaciones y lamentó que hubiese una "respuesta tardía" de las autoridades para atender la situación.



"Le pedimos a las entidades, a la fuerza pública y a las entidades de investigación, que esclarezcan estos hechos. Hubo una respuesta tardía para proteger la infraestructura pública. Amaneció la Alcaldía también sin un acompañamiento, solamente con ciudadanos que la protegieron", indicó Ramírez.



Relató que este viernes "hubo una movilización de jóvenes en el Concejo, de manera pacífica hasta donde nos informan, después llegan otros jóvenes, entre 10 y 15, a hacer una intromisión en ese lugar. Hacen un daño parcial y después se vienen a la Alcaldía".



"Derribar la puerta de la Alcaldía tardó entre 30 y 45 minutos, esos hechos tienen que esclarecerse porque no son claros: por qué la respuesta fue tan tardía, por qué no protegieron los bienes públicos, la institucionalidad", sostuvo.



El jefe de Gabinete de la administración, Duvalier Sánchez, adelantó que este sábado se realizará un consejo de Gobierno para "recoger la información y explicar lo que pasó en la madrugada del viernes en Jamundí".

"Jóvenes llegaron hasta las instalaciones del Concejo y colocaron letreros. Asistieron los concejales de Jamundí, en su mayoría concejales de oposición, y después de tener allí diálogos y discusiones con ellos empezaron a generar hechos de vandalismo y agresión a las instituciones públicas", dijo Sánchez.



Y agregó que "hay nueve personas en la Fiscalía y estamos recogiendo la información para poder esclarecer qué ha pasado".



El alcalde enfatizó en que estos hechos "pareciera que son aislados alrededor de lo que se está generando en el municipio", haciendo referencia a las protestas en el marco de la movilización nacional.



Por esto, pidió a la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, "que se pronuncie y que nos acompañe, y que se mantenga en el diálogo y (la premisa de que) la vida es sagrada".