"No puede haber tregua en medio de intimidaciones", alcalde de Jamundí sobre recientes atentados 

Luego de la detonación de un artefacto explosivo el miércoles, en un supermercado de Jamundí, el alcalde de este municipio, Andrés Felipe Ramírez, repudió los actos violentos y solicitó la presencia del Gobierno Nacional en esta ciudad, pues el pasado mes de diciembre también se presentaron dos situaciones similares, que ponen en la lupa la problemática de seguridad que se vive en este territorio.



"Se han encontrado panfletos, que al parecer son de las organizaciones de las antiguas Farc y las disidencias Jaime Martínez. Estas organizaciones tiene que salir a desmentir estos hechos o a atribuírselos, porque no puede haber una tregua de paz, en medio de este tipo de negociaciones", subrayó Ramírez.



Además, el mandatario de los jamundeños, reiteró que es importante la presencia del gobierno nacional en el territorio, sin embargo, a pesar de que no es la primera vez que hacen estos llamados, la respuesta hasta ahora no ha sido afirmativa.



"Hemos tenido consejos ministeriales y acciones que se han adelantado, pero no han sido periódicas, por eso con el nuevo enfoque de paz del gobierno nacional esperamos que haya más control territorial por parte de la fuerza pública y acción social, para fortalecer la justicia y evitar este tipo de situaciones", agregó.



Asimismo, el alcalde manifestó que Jamundí no aguanta más y pide que las inteligencias de la Policía y el Ejército Nacional puedan esclarecer estos hechos. De igual manera, reiteró su llamado al Gobierno Nacional, porque según él, Jamundí no puede seguir solo enfrentando estos ataques.



"El llamado a la comunidad es a rodear las instituciones, acompañar a la policía y al ejército para que podamos atender este tipo de situaciones y que rompan las cadenas de desinformación, es un momento muy complejo, no solamente del municipio, del país entero que está en medio de una convulsión de escalada de violencia", concluyó el mandatario local.