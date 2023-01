Desde el Valle reiteran el llamado para que se autorice la quinta dosis de la vacuna anticovid

Las autoridades de salud del Valle reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que se autorice la aplicación de la quinta dosis de la vacuna contra el covid-19, especialmente para el personal de primera línea y las personas mayores o con comorbilidades que podrían tener riesgos por contagio.



Al respecto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, recalcó que este es el segundo llamado que desde el departamento se le hace al Ministerio de Salud para que aprueben la aplicación del refuerzo. Aunque la primera solicitud fue realizada, también por la funcionaria, el pasado mes de diciembre, desde el Gobierno no se han pronunciado.



De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria, una de las razones de su insistente solicitud está relacionada con el personal de salud que continúa enfrentándose a contagios que, aunque por el momento han disminuido, no se han erradicado del todo. Además, fue enfática en que para las personas de alta edad o que padecen enfermedades graves una quinta vacuna contribuiría a que un posible contagio no se complique.



Finalmente, Lesmes manifestó que otra de las razones para pedir un nuevo refuerzo es que últimamente se han estado perdiendo muchas vacunas puesto que, debido a la disminución en la aplicación de dosis en todo el país, los biológicos se han vencido. Incluso, la Secretaría de Salud detalló que en el departamento actualmente hay 27.240 dosis de la vacuna anticovid que están próximas a vencerse.



"Desde de diciembre estamos solicitándole a la ministra Carolina Corcho nos autorice la quinta dosis de vacuna anticovid por dos buenas razones: la primera porque hay una cantidad muy importante de vacunas venciéndose en el país, vacunas que deberían estar en el hombro de las personas mejorando nuestra inmunidad contra un virus que no ha desaparecido y, segundo, por el recurso humano en salud y personas que tienen enfermedades crónicas, con alta susceptibilidad de tener un covid grave y perder la vida", precisó la secretaria Lesmes.

