Erika Mantilla

"No podemos bajar el ritmo de vacunación en Palmira ahora": Alcalde Óscar Escobar

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, dice que no es "lógico" que mientras se toman nuevamente medidas restrictivas, le pongan freno a la vacunación masiva, que se considera la única solución estructural para la pandemia y sus efectos.

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, manifestó su preocupación por la determinación de la Secretaría de Salud del Valle que anunció la suspensión de la entrega de vacunas contra el covid-19, Sinovac, para primeras dosis.



"No puede ser que al tiempo que imponen medidas restrictivas, nos frenen la única solución estructural al covid-19: necesitamos 40.000 vacunas en Palmira en abril para cubrir segundas dosis y ampliar grupos poblacionales. Hemos vacunado 18 mil palmiranos. No podemos bajar el ritmo", escribió el mandatario en Twitter.



Asimismo, en un vídeo señaló que "Colombia vive momentos muy difíciles con la llegada de la tercera ola de coronavirus. Esto ha hecho que el Gobierno Nacional nos imponga nuevamente toques de queda".



Afirmó que no es "lógico" que mientras se toman nuevamente medidas restrictivas, le pongan freno a la vacunación masiva, que se considera la única solución estructural para la pandemia y sus efectos.



Escobar señaló que en el municipio, en menos de un mes, se aplicaron más de 18 mil dosis, e insistió en que son necesarios "por lo menos 40 mil más en abril, para garantizar las segundas dosis y ampliar la población habilitada para la vacunación, ojalá, a mayores de 65 años".



Aseguró que la ciudad está lista para continuar con la inmunización, y destacó que a la fecha es el segundo municipio, después de Cali, con mejor ritmo en esa materia. Por eso, enfatizó que se necesita "urgentemente que nos hagan llegar más vacunas".

No llegarán más vacunas Sinovac al país

Cabe mencionar que la dependencia de la Gobernación del Valle tomó la decisión de suspender el suministro del biológico Sinovac luego de que el Ministerio de Salud anunciara que no llegarán esas vacunas al país.



Buscan garantizar la aplicación de la segunda dosis de las personas que ya recibieron la primera.



La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, indicó durante una entrevista a Caracol Radio que se suspende la aplicación de primera dosis porque el número de segundas dosis supera el que tienen en bodega. Dijo que habría 40.000 dosis en bodega y estima que son casi 98 mil personas las que cumplen con el periodo de espera para completar su esquema.



Anotó que no tienen certeza de cuándo llegarían más dosis de dicho laboratorio al país, por lo tanto, las vacunas de Sinovac solo se destinarán para segundas aplicaciones.