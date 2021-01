No hubo muertos por accidentes de tránsito en vías del Valle este puente festivo

angela marcela alvarez

Durante el puente festivo no se presentaron víctimas fatales por accidente de tránsito en las vías del Valle, reportó la Secretaría de Movilidad del departamento.



Sin embargo, esta institución impuso 980 comparendos a los ciudadanos, en su mayoría por exceso de velocidad y el no uso de casco. Según el secretario de Movilidad y Transporte del departamento, Andrés Lañas, se movilizaron alrededor de 145 mil vehículos, un 27% menos que el puente de final de año, en donde se movilizaron alrededor de 200 mil vehículos.



Las cifras consolidadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle dan cuenta de un balance positivo y en general un buen comportamiento de los actores viales durante el puente festivo de Reyes en el departamento.



Lañas, precisó que “gracias a Dios no hubo ninguna persona fallecida, únicamente dos personas lesionadas en la jurisdicción de la Secretaría. Seguiremos haciendo los operativos, seguiremos de la mano de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional haciendo los operativos necesarios en todas las vías del departamento, con el fin de que no tengamos más pérdidas humanas por siniestros viales”.



Hasta el 11 de enero, 2.145.860 vehículos se movilizaron por las vías del país durante este puente festivo, cifra menor en comparación con años anteriores. En Cundinamarca, se movilizaron 519.933 automóviles con una reducción del -59% y en Bogotá se registró una movilidad de 301.070 vehículos, entre los que salieron e ingresaron a la capital.



4.987conductores, fueron sancionados por infringir las normas de tránsito de las cuales 596 corresponden a no portar la licencia de conducción, 357 por revisión técnico-mecánica, 240 por conducir motocicleta sin respetar las normas, 360 por no contar con el seguro obligatoria, 151 por adelantar en zona prohibida y 91 vehículos fueron impartidos por realizar transporte informal.