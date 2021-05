Alcalde de Palmira: "La prioridad es el diálogo y corredores humanitarios"

Nataly Santacruz Maldonado

La quema y saqueo del peaje del Ciat, solo dos horas después de realizarse una multitudinaria marcha hasta ese lugar, acompañada por el alcalde de la ciudad, Óscar Escobar, provocó diversas reacciones en distintos sectores del municipio. Algunos incluso, como se ve en un video aparentemente de la Policía, responsabilizan al mandatario de esta acción vandálica. Sin embargo, el burgomaestre ha sido enfático en que la prioridad de su gobierno es el diálogo, construir confianza entre las partes para buscar una salida concertada al conflicto y fortalecer los corredores humanitarios con los municipios vecinos para garantizar el mínimo vital de los ciudadanos.



Alcalde, usted acompañó este miércoles una multitudinaria marcha pacífica hasta el peaje del Ciat, sector de varios enfrentamientos entre la fuerza pública y miembros del paro, desde el domingo pasado. Sin embargo, horas después de la jornada, le prenden fuego. ¿Qué fue lo que pasó, qué piensa de esa situación?

​

Yo creo que hay un contexto de descontento muy grande en la ciudadanía con ciertas políticas nacionales y en cómo funciona este país desde la institucionalidad; los gobernantes tenemos que conectarnos con ese sentimiento para poder entenderlo, para poder dialogar, sobre todo los locales, que nos toca ser ese canal de interlocución con el Gobierno. Eso es lo que nosotros hemos decidido hacer en Palmira: tener un acercamiento mucho más activo para entender ese sentimiento ciudadano que se expresa no solo en la multitudinaria marcha del miércoles, sino también en Versalles donde en horas de la noche hubo actos culturales y otras manifestaciones apoyando el paro nacional.

¿Cree usted que hay grupos organizados detrás de estos actos vandálicos, tratando de deslegitimar la protesta pacífica?

​

Hay unos pocos actores, que no están bien identificados, ese es el problema, a los que sí les interesa la violencia y que reine el caos en la ciudad. Son los mismos actores, para no hablar solo del peaje, que ayer en la mañana (miércoles), vandalizaron una estación de gasolina. Una de esas personas fue capturada y eso es lo que tenemos que hacer, capturar a aquellos estén generando caos y violencia.



La ciudad no quiere más violencia; por eso, miles de palmiranos se han manifestado este miércoles, marcha a la cual me he sumado. Hemos dado varios pasos adelante en los últimos días a favor del diálogo y la reconciliación, lo del peaje es un paso hacia atrás porque hace perder legitimidad a la protesta, pero tenemos que insistir en el diálogo y en construir confianza para que podamos salir de esta difícil situación que estamos viviendo.

Usted dice que hay una desconexión del Gobierno, ¿cree que ha hecho oídos sordos a los reclamos durante las jornadas de protesta?

​

No le echemos toda la culpa al Presidente y al Gobierno nacional porque yo mismo he estado desconectado. Esto mejora hablando constantemente con la ciudadanía. Uno creería que el Covid, como nos ha mantenido guardados, hace que se pierda esa conexión, pero diría que la desconexión se puede ver solo en algunos actores del Gobierno, en suponer que este es un tema de las Farc u otros grupos.



Claro que como gobernante estamos investigando si hay actores criminales que se están aprovechando de la situación, pero no es cierto que sean ellos los promotores del paro, y esto no quita que haya un gran descontento ciudadano que está reflejándose todos los días en las calles

¿Cómo se está generando esa confianza desde la institucionalidad en Palmira?

​

En la ciudad ha sido polémico el tema de las cifras respecto al número de heridos. La institucionalidad da el reporte de los heridos que llegan a los hospitales públicos o privados, pero resulta que en esas batallas campales que hubo alrededor del peaje, y que dejaban numerosos heridos todas las noches, muchas de estas personas no iban a los centros asistenciales por desconfianza, porque pensaban que los iban a judicializar.



La misma comunidad organizada, a través de brigadistas, de gente de Derechos Humanos, es la que ha atendido esos heridos. Entonces para poder irse conectando hay que generar confianza y eso es lo que hemos hecho con los defensores de derechos humanos. Ellos están verificando todas las listas y reportes de posibles personas desaparecidas que no se han radicado formalmente. No descartamos la posibilidad de que haya personas desaparecidas. Por eso, hemos habilitado comisiones de búsqueda y de verificación en esos sectores. A la fecha en Palmira no tenemos reporte en Medicina Legal de muertos por hechos del paro, pero no lo puedo descartar completamente porque donde se dieron los enfrentamientos hay unos extensos cañales..

Las autoridades dicen que estas protestas han sido infiltradas por milicianos y hasta por el narcotráfico, ¿Usted cree que hay grupos organizados interesados en deslegitimar el paro nacional?

​

La violencia hace que la protesta pierda legitimidad y aumenten los ánimos guerreristas que puedan existir en algunas personas que piensan, equivocadamente, que esto se soluciona con la fuerza. Por eso, tenemos que encontrar e identificar esos actores. Esto no significa que no haya un descontento ciudadano y una mayoritaria aprobación y apoyo al movimiento del paro. Aunque tengo un reporte de una empresa que informa de hombres armados que les habrían obligado a devolver unos alimentos que estaban pasando por un corredor humanitario entre Palmira – Candelaria – Cali, eso lo estamos investigando porque tenemos que identificar a esos armados que se están infiltrando y queriendo generar caos.



Hay unos vídeos de supuestos miembros de la Policía que lo señalan como responsable de la vandalización del peaje, ¿Usted se ha comunicado con los altos mandos policiales para hablar del tema?

​

Sí, por supuesto, mantenemos una comunicación constante con la Gobernadora y el Gobierno. Anoche hablé con el Ministro del Interior y son conscientes y apoyan todos los esfuerzos de diálogo que estamos haciendo. Es más, les gusta porque en algún punto, el Gobierno entendía que los alcaldes estábamos diciendo: ‘que llegue el presidente y que solucione él y como agachando la cabeza, como si esto no fuera con nosotros’. Y esto es con nosotros también.



Hemos hablado constantemente con la fuerza pública, con el Comandante de la Policía Valle. Ellos han hecho un trabajo para garantizar que no se destruya más infraestructura pública estratégica. Recordemos que el fin de semana hubo unas amenazas contra el aeropuerto y ahí hemos tenido presencia para evitar que esto suceda.

¿Qué quedó demostrado con la movilización de este miércoles hasta el peaje?



Yo creo que todos los palmiranos que marchamos demostramos que pudimos llegar al peaje sin destruirlo, y sin agarrarnos con nadie, aunque lastimosamente horas después algunos pocos lo destruyeron y le quitaron legitimidad a la protesta; pero bueno, continuamos trabajando para construir confianza y fortalecer el diálogo.

Los miembros de la primera línea como se identifican las personas que estaban en inmediaciones del peaje desde el pasado domingo, niegan ser los autores de este hecho y responsabilizan a presuntos infiltrados, ¿Cree usted en su inocencia?

​

Yo hablé con muchísimos jóvenes este miércoles, en muchos de ellos vi un legítimo deseo de pedir unas cosas, de dialogar y de expresarse. Yo creo, por lo menos, con los que hablé, cara a cara, a esos les creo; lo que pasa es que es mucha gente, hay un movimiento muy grande, muy diverso, que no está organizado, que no tiene unos líderes claros, entonces es difícil meter las manos al fuego por cualquier persona.



Creo que, en este punto, se trata de mostrar con hechos y con acciones que no queremos que la violencia siga en la ciudad. Eso lo estamos demostrando desde la institucionalidad y espero que todos los actores involucrados en la protesta sigan demostrando que están en contra de la violencia.

Es decir que usted persistirá en el diálogo, la concertación, como única salida al conflicto que vive el país y que viven especialmente ciudades como Cali y Palmira?

​

Sin duda. He sido citado por la Asamblea Popular de Monteclaro, como se ha denominado este movimiento, ellos han tenido unas deliberaciones internas, se están organizando para tener un diálogo claro con el Gobierno local y nacional y creo que eso es lo que se necesita, eso es lo valioso, que de todo esto logremos construir, en conjunto, comunidad e institucionalidad. Esa construcción y organización del diálogo es fundamental y persistiremos en ello.

¿Cómo van las colaboraciones con los alcaldes de los municipios para fortalecer los corredores humanitarios y facilitar el paso de alimentos, pero también de insumos médicos como el oxígeno y la evacuación de las basuras, otro tema álgido en los municipios?

​

Esto es muy importante, hace dos noches estuvimos con la comunidad del Bolo, en la vía a Candelaria, con los que llegamos a un acuerdo sobre el corredor humanitario, por ahí están pasando alimentos, gasolinas, pero sin duda no hacemos mucho solo con acordar este punto, porque resulta que desde ahí y hasta llegar a Cali, pasando por Candelaria, hay seis bloqueos más, entonces necesitamos hacerlo de forma conjunta.



Para eso, hemos hablado con la Gobernadora y el Alcalde de Candelaria, para que ojalá podamos coordinar y se pueda habilitar este corredor humanitario. He visto que se han movido alimentos a Cali desde Cavasa, la idea es que ese corredor que es estratégico para el abastecimiento de alimentos, se empiece a mover y por eso tenemos que actuar de manera articulada como lo estamos haciendo en este momento.

¿Cómo está la relación con la Gobernadora, ella lo apoya en este interés suyo de mantener los diálogos con los miembros del paro?

​

Sí, sí, totalmente. Anoche hablé con ella e incluso me dijo, “Alcalde si usted me necesita en alguna reunión allá dígame yo voy ya”, yo le dije muchas gracias Gobernadora, pero deme un momento porque de lo que se trata es de tener una reunión un poco más estructurada para que se puedan asumir compromisos de parte y parte.



Quiero comunicarle eso a la ciudadanía, que la Gobernadora está dispuesta a venir a sentarse acá en mesas de diálogo tan pronto estemos un poco más avanzados en ese proceso.



Precisamente alcalde usted marchó ayer con algunos miembros de su gabinete, pero no hubo representación del Concejo, la iglesia o los sectores empresariales, ¿cómo lograr una gran concertación y/o compromisos reales sin el concurso de todos estos actores del municipio?

​

La marcha no la convocamos nosotros, lo hizo la ciudadanía y yo decidí sumarme casi que, al mediodía, fue una cosa de última hora y queríamos respetar el sentimiento de esa organización comunitaria, algunos concejales alcanzaron a llegar, algunos miembros del gabinete, pero muchas otros se quedaron sin participar.



El diálogo permanente con todas las instituciones de la ciudad es importante, y lo venimos teniendo durante esta crisis, el problema es que estábamos totalmente desconectados de la movilización ciudadana. Entonces estamos haciendo el trabajo de conectarnos y generar confianza para ahí sí sentarnos todos.

¿Usted cree que hay interés de estos sectores de buscar una solución conjunta a este conflicto?

​

Sí, mire hay unas empresas que están donando alimentos, cosas, haciendo todo lo posible para ayudarnos en estos esfuerzos de tener una ciudad que pueda estar construyendo en vez de destruyendo, ya hay contactos y apoyos de ellos.



Cuando usted se va a la cama, a dormir, ¿Qué es lo que más le preocupa cuando piensa en la ciudad?, ¿qué le quita el sueño?

​

En las últimas noches esa batalla campal, esos enfrentamientos. Irse a dormir estos últimos días a las 2:00 o 3:00 de la mañana sabiendo que hay jóvenes heridos o que se están presentando enfrentamientos a esas horas, que miembros de la fuerza pública también pueden resultar heridos, es una cosa definitivamente muy aterradora.



Pero en la medida que en los dos últimos días hemos logrado desescalonar esa violencia, la prioridad el día de hoy es el diálogo para fortalecer los corredores humanitarios. Hay unos que ya están andando como en el Bolo, la Recta e incluso por Pradera, pero hoy la prioridad es esa.



¿Qué mensaje le quiere enviar hoy a la ciudad, cuando hay tanta polarización y desconcierto por el tema del peaje?

​

Para poder encontrarle la solución a esto hay que reconciliarnos, calmarnos y pensar con cabeza fría. No podemos, en este momento, permitir que esa violencia fortalezca versiones extremistas de la solución a esto. Hay que, a través del diálogo, construir esa confianza, no polarizar más y trabajar todos para que podamos sacar esta ciudad pa’lante.