La iniciativa que busca transformar residuos reciclables en casas para Buenaventura

Construir casas o mejorarlas, a partir del reciclaje es una de las actividades que realiza la fundación PSP -Parte de la solución no del problema- en alianza con la empresa Recuperar Buenaventura, que junto con otros grupos como la Red de Jóvenes de Ambiente Nodo Buenaventura quieren cambiar la cara del Distrito.



Esta empresa realiza diferentes labores como la limpieza de playas y ríos, los residuos que se recolectan son clasificados, lavados y finalmente llevados a un proceso de transformación que convierte el residuo sólido en materia prima que perdura en el tiempo como los ladrillos ecológicos y la madera plástica, que luego se convierte en materiales para la construcción.



A partir de estas labores se desarrolló “Maderatón”, un programa que Recuperar Buenaventura ejecuta en alianza con la fundación PSP. Esta iniciativa convierte el reciclaje en la oportunidad de construir viviendas.

“Nosotros queremos contribuir a la construcción de ciudad y uno de los derechos principales de las personas es el derecho a una vivienda digna, por eso hacemos que el reciclaje sea una manera de vivir. Lo que hacemos es reciclar todos los residuos que se pueden recuperar, los mandamos a transformación y realizamos viviendas en madera plástica”, dijo Kelly Mosquera, gerente de Recuperar Buenaventura.



El proyecto, liderado por la fundación PSP, busca incentivar a la comunidad para que recicle durante un período de tiempo que va desde agosto a diciembre. El objetivo es que cada familia alcance a recoger 7,5 toneladas de residuos sólidos durante estos meses para ser uno de los posibles beneficiarios de las viviendas en madera plástica. Estas tienen 55 metros cuadrados, un techo en tetrapack, ventanas, puertas y todas las divisiones.



El valor promedio de cada vivienda es de 36 millones de pesos, tienen una duración de 400 años y son entregadas a las personas que realmente se encuentran en un alto estado de vulnerabilidad.



Para realizar la entrega de estas casas, se abre una convocatoria donde las personas de diferentes barrios postulan a quien consideren que se encuentra en una situación de necesidad, enviando imágenes o videos. Otro de los requisitos que se debe tener en cuenta es que la persona debe ser dueña del terreno donde se va a construir la casa.



Además de esto, Recupera Buenaventura realiza alianzas, actividades de fortalecimiento y trabaja con gestores en diferentes comunidades para promover el hábito del reciclaje en la comunidad. “Para este proyecto es importante que los habitantes de Buenaventura creen el hábito de reciclar, de esta manera podrán realizar la separación de residuos desde sus casas y así disminuir el impacto negativo que genera la mala disposición de estos en las calles, playas y mares” , indicó Mosquera.



El aporte de esta iniciativa no solo va encaminado a la preservación y cuidado del medio ambiente sino también al bienestar social de la comunidad, esto se lleva a cabo a través de una línea que trabaja con la juventud del Distrito. “Trabajamos con chicos de barrios inmersos en el tema de la violencia, tenemos campo de acción en diferentes barrios, con la fundación PSP- Parte de la solución no del problema-, creamos alianzas y tenemos 10 chicos que le arrebatamos a la violencia”, aseguró la gerente de Recuperar.

Red de jóvenes

La Red de Jóvenes de Ambiente Nodo Buenaventura es un grupo conformado por jóvenes menores de 25 años, profesionales en diferentes aéreas, que buscan aportar al cuidado ambiental de su territorio.



“Esta Red nace del proyecto Jóvenes de Ambiente un programa nacional de desarrollado por el Ministerio de Ambiente, donde se hace un proceso social para que los líderes juveniles asuman un protagonismo real en la gestión de proyectos ambientales para la configuración una conciencia colectiva sobre los problemas que tenemos en el entorno y en nuestra realidad”, explicó Jeison Buenaventura, coordinador general de la Red.



Este grupo de jóvenes realiza jornadas de limpieza en las playas, recolecta residuos para el reciclaje, apoya campañas en pro del medio ambiente y diferentes eventos ambientales. “Tenemos 15 jóvenes activos con el interés de aportar al mejoramiento de las prácticas ambientales en el Distrito de Buenaventura. Vivimos en un paraíso y tenemos muchas especies de fauna y flora que debemos cuidar y proteger”, afirmó Buenaventura.



Esta red busca que los jóvenes salgan adelante y que puedan poner en práctica conocimientos ancestrales para preservar su entorno, además, tienen cuatro principios fundamentales: joven trabaja con joven, joven educa joven, la educación es práctica y una generación aprende con la otra.

Diferentes empresas como Celsia, la Universidad del Pacífico y futbolistas de la región se sumaron a esta iniciativa de la fundación PSP y donaron viviendas.



Otras actividades

La empresa de reciclaje Recupera Buenaventura también realiza actividades para el aprovechamiento de los residuos de aceite de cocina generados en las viviendas o establecimientos comerciales del distrito. Es importante resaltar que la mala disposición de estos genera contaminación en el agua y el suelo.



La red de Jóvenes de Ambiente de Buenaventura y Recuperar Buenaventura visitan frecuentemente las diferentes playas del distrito, allí hacen campañas de educación ambiental y jornadas de recolección de residuos sólidos.