El avance del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los acuerdos suscritos en 2017 con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura se evaluó este jueves en debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.



Según señaló el parlamentario Juan Fernando Reyes Kuri, quien citó al debate, a cuatro años del pacto el Gobierno no ha cumplido completamente con el 84 % de los compromisos, lo que quiere decir que "de los 177 compromisos, todavía están pendientes 149. ¡A este ritmo le tomaría 25 años cumplir!".



El Representante, quien lamentó que solo dos ministros asistieron al debate, lo que -afirmó- "demuestra el desinterés y desprecio por Buenaventura", apuntó que el Gobierno tan solo ha destinado un 16 % de los fondos pactados y mientras tanto en la ciudad-puerto han aumentado los homicidios y se pasó de una tasa de desempleo del 20,7 % en el 2017 a 33,9 % en el 2021.



"Este país se incendia, se incumplen acuerdos y aquí no pasa nada, la gente de Buenaventura espera y exige vivir con dignidad y los ministros no aparecen", cuestionó la también representante Ángela María Robledo.

Según hallazgos de Reyes Kuri frente al cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud tiene 0 % de sus compromisos cumplidos, la cartera de Transporte el 10 % y el Ministerio del Interior el 16 %.



Al respecto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, argumentó que desde el 2018 a la fecha Buenaventura ha tenido cinco alcaldes, lo cual "pone retos para formulación, interlocución y ejecución de los proyectos, y la pandemia también generó retrasos".



En contraposición, el Representante subrayó que el objetivo de la citación es que las soluciones avancen, como brindar el servicio de acueducto al 27 % de los bonaverenses que hoy no lo tienen y de alcantarillado al 39 % de la población.



Por su parte, la directora de Infraestructura del Ministerio de Vivienda, Gloria Patricia Tovar, reconoció que la situación es "crítica" y explicó que "primero había que definir el estado de los sistemas, estudios, diseños y luego financiación, posterior la ejecución y ha sido un proceso lento, porque necesitamos articulación entre el Distrito y el Gobierno Nacional".



La funcionaria afirmó que hay recursos y los proyectos actualmente están en etapa de estructuración.



En materia de educación, donde según Reyes Kuri solo se han cumplido 24 de 84 compromisos, la ministra María Victoria Angulo aseguró que los proyectos para la construcción de nuevas sedes educativas se encuentran en etapa de diseño y que se aumentó en un 47 % el presupuesto para la Universidad del Pacífico.



Frente a los retrasos del Ministerio de Transporte en el cumplimiento de sus compromisos, la viceministra Olga Lucía Ramírez afirmó que se espera retomar mesas con el Comité para avanzar en la concertación de una ruta crítica y priorizar proyectos importantes.



De otra parte, Camilo Queiroz, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, aseveró que "de nueve compromisos adquiridos tenemos uno ya cumplido, siete en proceso de ejecución y uno que todavía tiene cuellos de botella y no ha logrado una concertación. La mayoría en ejecución tiene obras casi al 100 % ejecutadas y estamos en proceso de concertación con la comunidad para que sean avalados por ellos".



"Hay sectores que creen que Buenaventura no existe, pero reconozco el esfuerzo del Ministerio del Interior. Para nosotros lo más importante es el Plan especial y convivencia de Buenaventura, esperamos concretarlo debido a la ola de violencia que estamos viviendo, ya está en concertación y debemos crear condiciones especiales para la seguridad de Buenaventura", dijo el alcalde Víctor Hugo Vidal.



Por su parte el padre Jhon Reina, vocero del Comité del Paro Cívico comentó que 122 de los 177 acuerdos tienen avances y "hemos cumplido 22 acuerdos para hacer ruta de seguimiento o cierre".



"Quiero pedirles que sigan cumpliendo", concluyó.