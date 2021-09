Sigue la controversia por el homenaje que los miembros del partido político Comunes hicieron al difunto guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido como Jorge Briceño Suárez o alias el Mono Jojoy.



Durante el homenaje a Jojoy, Sandra Ramírez, senadora del partido, comparó las “comodidades” que tenían los secuestrados que mantenía en su poder Jojoy con los insumos que tienen las personas que están en las cárceles del país.

“Ellos tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo, pero hay que ver las cárceles del régimen cómo son, tenemos cárceles para 80.000 personas y tenemos hoy 123.000 personas”, afirmó Ramírez en sus declaraciones. Además destacó que Jojoy era un hombre comunista y feminista que siempre empoderó a las mujeres que hacían parte del grupo al margen de la ley, por eso la razón del homenaje.



Desde Estados Unidos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó que rendirle homenaje a una persona que le sembró terror a Colombia, que quitó vidas, que secuestro, que recluto niños, que violó mujeres, que indujo abortos bajo presión es inadmisible.



“El Mono Jojoy era un bandido desgraciado, una persona que le sembró mucho terror a Colombia, la encarnación de todas las formas del mal, rendirle un homenaje a un símbolo de la desgracia humana, de la corrupción y la perversión, a mí me parece que es sencillamente inadmisible”, afirmó Duque a los medios de comunicación.



Respecto a las declaraciones de la senadora, el mandatario afirmó que insinuar que los secuestrados tenían comodidades como si se tratará de personas alojadas en hoteles cinco estrellas es una infamia, destacando así que las víctimas de secuestro están esperando que se conozca la verdad para que hayan sanciones ejemplares, justicia y reparación.



“Una de las cosas que más he promovido como presidente y que hizo parte de una reforma constitucional es que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos con nexos a delitos políticos y por ende amnistiables. Hacer ese tipo de declaraciones es revictimizar a quienes han sufrido y están esperando que se haga justicia”, expresó el mandatario colombiano.



La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, también expresó su rechazo y afirmó en su cuenta de Twitter: “Es una afrenta a colombianas la declaración de Sandra Ramírez. Elogia al criminal que atentó contra la dignidad de niñas y mujeres víctimas de reclutamiento y delitos sexuales! No se puede relativizar gravedad de sus delitos. La paz debe tener a las víctimas como prioridad”.