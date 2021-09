La Fiscalía General informó que judicializó al alcalde de Candelaria, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, por supuestas irregularidades en la adquisición de insumos por la emergencia sanitaria del covid-19.



El Alcalde, junto a un contratista, habrían incurrido en actos de corrupción tras haber celebrados dos contratos en los que se habría violado el principio de selección objetiva y que , además, le generaron un detrimento de $23 mil millones al municipio.



Según estableció la investigación, el primer contrato se celebró el 27 de marzo de 2020 por más de $88 millones y el segundo, del 14 de mayo del mismo año, tuvo un valor superior a los $74 millones.



La Fiscalía explicó que estos convenios, entre la Alcaldía de Candelaria y la empresa C.A.C. Químicos, habrían sido oficiados con el fin de adquirir insumos de asepsia para el personal de la administración municipal.



"Se determinó que, para el momento de la suscripción del primer contrato, las actividades registradas en Cámara de Comercio por parte de C.A.C. Químicos no guardaban ninguna relación con el objeto contractual, y la firma no era idónea para ejecutarlo", indicó la Fiscalía.

Lea además: Denuncian nuevo caso de intimidación a agentes de tránsito en semáforos de Cali



Con relación al segundo contrato, el ente investigador determinó que este comprendía el suministro y transformación de insumos (alcohol), a pesar de que la Administración Municipal había recibido una donación de estos.



"A la Alcaldía de Candelaria le hicieron una donación de alcohol que se encontraba en un 70% de concentración, lo que significa que este no requería del ítem de transformación; este servicio hubiera sido necesario si el alcohol lo hubieran donado a una concentración de 99.6% o más", especificaron las autoridades.



Ramírez Mosquera, así como el contratista presuntamente involucrado, fueron imputados con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales con concurso homogéneo y sucesivo.



Entre tanto, desde la Fiscalía explicaron que aunque Ramírez Mosquera y el contratista no irán a la cárcel, ambos seguirán vinculados al proceso, por lo cual, no podrán salir del país y deberán presentarse cada determinado tiempo ante el ente investigador.



La audiencia de sentencia se llevará a cabo en las próximas semanas, por lo tanto, el Mandatario podrá continuar ejerciendo sus labores como primera autoridad de Candelaria.