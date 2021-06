Inversión alcanzaría los $200 mil millones por proyecto 5G en Palmira

Valentina Rosero Moreno

El municipio de Palmira resultará beneficiado con ocho obras y una inversión de aproximadamente $200 mil millones, con la adjudicación de la Quinta Generación de Concesiones (5G) también conocida como Concesiones del Bicentenario para la construcción de la Malla Vial del Valle del Cauca.



Una de las obras más importantes en términos económicos, compra de predio, pero también de desarrollo urbanístico, es el deprimido a la altura del sector de Versalles, que comunica a la ciudad con el norte del departamento. Se estima que esta sola intervención tendrá un valor cercano a los $120 mil millones y su construcción podría tardar hasta dos años.



Así lo dio a conocer, el alcalde, Óscar Escobar, quien expresó que este proyecto representa un reto para la región, al plantear que, lograr ejecutarse, producirá una verdadera revolución en materia de vías, pero también en mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes del departamento.



En el municipio también se tiene proyectado dentro de este paquete de obras, la construcción de un intercambiador vial a la altura del Parque del Azúcar, además de casi un kilómetro a doble calzada en la vía que del municipio de Palmira conduce Pradera.

Asimismo, la iluminación de la recta Cali – Palmira que mejorará la seguridad vial de los corregimientos de la zona plana y mejorará todo el tema de hurtos en este sector.



De igual forma, un retorno a la altura del corregimiento Guanabanal para facilitar la movilidad de las motocicletas, así como unos carriles de desaceleración que permitirán el acceso y salida al estadio Palmaseca.



Adicionalmente, se mejorará en 3.2 kilómetros adicionales la vía que comunica con el municipio de Candelaria, desde la Universidad Nacional hasta el sector de la Y en Villa Rica.



“Tenemos una muy grande para los corregimientos de la zona plana, esto era algo que podía o no salir en la licitación, pero afortunadamente como participaron ocho proponentes, se aplicaron los factores de calidad y se hará la pavimentación de los 14 kilómetros entre los corregimientos, La Herradura, Obando y Matapalo, donde también se está llevando a cabo la construcción del acueducto gracias a un convenio con el Ministerio de Vivienda y Vallecaucana de Aguas”, dijo Escobar.



El mandatario destacó la generación de miles de empleos que se crearan con la puesta en marcha de esta concesión.



Expresó que, aunque el concesionario tiene un año a partir de la adjudicación para iniciar la construcción, desde la Administración ya se encuentran listos para sentarse y, sobre el mapa, ponerse de acuerdo por dónde arrancar para que los trabajos empiecen lo más pronto posible.



Deprimido de Versalles

El alcalde Escobar no pudo evitar, pese a la buena noticia del proyecto, de señalar un tema que lo preocupa y es el hundimiento del sector de Versalles, un punto que tiene cuatro intersecciones y donde además funciona el ‘terminal’ de la ciudad.



El mandatario reveló que durante la primera reunión con la ANI señaló algunos de sus reparos los que fueron rápidamente desestimados porque le aseguraron la decisión se tomó luego de varias reuniones a nivel nacional y departamental.



Aseguró que, durante el encuentro, les dijo que mejor que un deprimido, hicieran un puente o una glorieta grande.



Por eso, una de las obras que tendrán que revisar con la ANI y el concesionario será el deprimido, pues aunque reconoció que hay unos diseños muy avanzados en esta materia, afirmó que le preocupa esta decisión teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado de la ciudad son muy antiguas, además de temas de patrimonio como pasó con la Ptar, que podrían demorar más la obra.



“Siento que puede ser una solución complicada y que pueden existir alternativas mejores. Ahora como yo lo leo, en la concesión se habla de la construcción de una intersección a desnivel, eso es lo que se ve en los pliegos generales, pero por supuesto detrás de eso debe haber más documentación”, anotó.

Insistió que se debe analizar si, con ese mismo presupuesto, se puede construir algo más funcional, que optimice recursos y agilice los tiempos de construcción.



“Cuando lo planteé me dijeron: “por favor Alcalde no vaya a enredar esto”; pero tengo la convicción de que para revisar este tipo de inquietudes está el año de preconstrucción. Lo que no puedo hacer es pedir cosas que cambien el modelo financiero de la concesión, pero plantearemos varias alternativas que creo pueden funcionar mejor para la ciudad, optimizar tiempos de obra y el presupuesto”, enfatizó.



Agregó que cuando se miran las tendencias en el urbanismo moderno, los deprimidos de alguna forma pasaron de moda, traen problemas y crean divisiones urbanas.



No obstante reiteró que no está en contra del proyecto y que si hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo, pero muy bien hecho.

"En Versalles se necesita algo distinto, pero bajo la premisa de lo que se ha se ha firmado y lo que se puede o no se puede, miraremos qué es lo mejor para la ciudad", puntualizó.



Dijo que lo más importante es que se ejecuten y no se pierda un solo peso en el proceso, pues recordó como una de las obras más importantes del municipio como es la Ptar, con una inversión de $116 mil millones aproximadamente, de los cuales $20 mil millones fueron aportados por la CVC y el resto por el municipio, se ha convertido en un elefante blanco.



"Estamos adelantando un proceso judicial contra esta firma que parece tener más abogados que ingenieros. La obra arrancó en 2019, se entregaron $18 mil millones al contratista, pero habrá que mirar cuánto se ejecutó para determinar el detrimento del municipio", explicó.