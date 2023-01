Hombre murió mientras se trasteaba en Buga; un objeto contundente le cayó encima

Mientras se trasteaba a una vivienda ubicada sobre la Carrera 8 con Calle 15, en el barrio Fuen Mayor del municipio de Buga, Valle, un hombre murió luego de que le cayera encima un objeto contundente.



De acuerdo con los testigos del lamentable hecho, este sujeto estaba ingresando sus pertenencias a la nueva residencia cuando este objeto contundente lo impactó y lo dejó sin vida en el lugar.



Pese a que en el sitio hicieron presencia uniformados de la Policía Valle y miembros del CTI, quienes se encargaron del respectivo levantamiento. Las autoridades hasta ahora no han hecho un pronunciamiento oficial, para saber la identidad del hombre.



Sin embargo, en redes sociales, los usuarios lamentaron la muerte de este hombre, a quien lo conocían cariñosamente como 'Chavito'.



“Dios mío, no somos nada, la vida se nos va en un suspiro; se levanta uno y no sabe si sea su último día, es como un caso insólito, pero a cualquiera nos puede pasar. Fortaleza a su familia”; “paz en tu tumba, Chavito”; “mi Chavito, Dios te tenga en su memoria, que triste estoy”; “esa es la vida, en cualquier momento nos cobra, donde sea y como sea. Aliento para la familia”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas a 'Chavito'.