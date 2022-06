"Hay reclusos heridos al interior de la cárcel": director del Inpec sobre tragedia en Tuluá 

El director del Inpec, brigadier general Tito Yesid Castellanos, reveló más detalles de cómo avanza la investigación al interior de la cárcel de Tuluá, tras la emergencia que causó la muerte de 51 reclusos y dejando al menos 24 heridos.



El uniformado aseguró que la Fiscalía general de la Nación desplegó peritos fiscales provenientes de la regional Caldas, Bogotá y por supuesto de Valle del Cauca, quienes a esta hora adelantan las labores de identificación de cadáveres e investigan cómo se dio la emergencia.



Asimismo, manifestó que al interior del penal hay más reclusos heridos que están siendo valorados por el personal médico de la institución.



"En el momento, hay unos (reclusos) de menor complejidad que están siendo valorados por los enfermeros y los médicos que se encuentran ahí. Son seis que se encuentran en revisión, pero no revisten mayor complejidad y son aquellos que están en los demás pabellones y aquejan problemas de respiración", contó Castellanos.

#AEstaHora se registra una alteración del orden público en la cárcel de Tuluá, 12 horas después del incendio que dejó al menos 51 personas fallecidas.



🎥 Anderson Zapata / El País pic.twitter.com/J4Vsr8kHuR — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 28, 2022

Se refirió también a una presunta negligencia por parte de los guardias del Inpec, debido al alto número de fallecidos y heridos que dejó esta emergencia.



"Lo que estamos evaluando es qué fue exactamente lo que pasó. Si existiera una negligencia preliminar, los muertos hubiesen sido en su totalidad, y yo quiero ser enfático en este tema: el procedimiento que hizo el cuerpo de custodia y vigilancia fue el correcto, tenemos unos videos en donde se ve al personal ayudando, pero estos son materiales probatorios que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación y ayudarán a determinar cuál de todas las hipótesis es la más recurrente", agregó.



Por su parte, la gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Leonor Cabal, dio detalles de la atención médica que han recibido algunos de los heridos que fueron remitidos a Cali.



"La red hospitalaria del Valle del Cauca se activó inmediatamente, fueron atendidos oportunamente cuando llegaron los heridos y trasladados los de mayor complejidad que fueron cuatro: unos en el Hospital Departamental en el pabellón de quemados y dos más en la Clínica de los Remedios. La Secretaría de Salud departamental dispuso lo que se requería de insumos a través del Crue y estaremos atentos y monitoreando la situación de nuestros heridos", dijo la funcionaria.

Video: Camila Rentería / El País pic.twitter.com/1K65Z5Sx5Y — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 28, 2022

De igual forma, Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, habló sobre la situación carcelaria en el departamento y las acciones que tomarán desde la Gobernación para el hacinamiento en las cárceles.



"El centro penitenciario de Tuluá no contaba con hacinamiento, nosotros venimos acompañando y trabajando con el Gobierno nacional para aumentar los cupos y mejorar las condiciones a nivel departamental. Sabemos todos que esto es un tema en conjunto del orden nacional, departamental y por supuesto municipal, y venimos trabajando en ese sentido. Aquí lo importante resaltar que los protocolos instalados al interior del penal dieron resultado, por supuesto lamentamos profundamente lo que ha sucedido, pero queremos decir que esta tragedia pudo ser peor, y los protocolos así lo establecieron, que se pudo controlar a tiempo. La tesis que más se tiene es la falta de convivencia que puede haber al interior, lo que produjo esta conflagración al interior y se da el resultado nefasto que tenemos hasta el momento", expresó Murcia.

Uniformados de la Policía hacen presencia en la cárcel de Tuluá, mientras las personas piden explicaciones de lo que ocurrió y averiguan el estado de salud de sus familiares.



Video: Anderson Zapata / El País pic.twitter.com/Z9SvAjRLQR — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 28, 2022

También se refirió a los acondicionamientos que se harán al interior de la cárcel para mejorar los protocolos en las emergencias de este tipo. Cabe recordar que la estructura del pabellón 8, donde ocurrió la tragedia, data de hace 60 años, por lo que no cuenta con sistema de riego sino que se usan extintores portátiles para estos casos.



"Estamos todo el tiempo revisando, no solo las capacidades, sino de las condiciones al interior con el Ministerio Público, y es por esto que venimos trabajando en la instalación de nuevos puestos y de nuevas infraestructuras con todas las condiciones para garantizar al interior la vida de las perdonas privadas de la libertad", afirmó el funcionario.



La Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Salud, dispondrá de una línea de atención psicosocial para acompañar a los familiares de las víctimas y los que resultaron heridos tras esta tragedia. De acuerdo con la Gobernadora encargada y el Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, este trabajo se hará a través del Crue, como se hizo durante la etapa más crítica de la pandemia.



Por último, enfatizaron en que el penal de Tuluá no se encuentra en hacinamiento sino en sobrepoblación. Recalcó que la situación de hacinamiento es cuando se sobrepasa el 20% de la población permitida. La cárcel del municipio en el centro del Valle cuenta con el 17% de sobrepoblación actualmente.