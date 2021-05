Hay 37 millones de aves en riesgo de muerte en el Valle, alerta Fenavi

Natalia Moreno Quintero

El panorama de muchos subsectores de la cadena alimentaria en el Valle del Cauca es complejo por cuenta del paro que ya supera los diez días, pero el caso de los avicultores es crítico por cuanto están en riesgo de muerte 37 millones de aves dado que no han podido recibir alimento.



La directora ejecutiva de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, capítulo Valle del Cauca, Ana Lucía Sterling, afirma que hay más de 100 millones de huevos represados, 10.000 toneladas de carne de pollo y ya se han muerto 2.980.000 pollitos de un día.



En diálogo con El País, dijo que la industria avícola de Cauca, Valle del Cauca y Nariño no resiste un día más, es vital desbloquear las vías, las aves se están muriendo y “los colombianos vamos a sufrir un desabastecimiento total de alimentos, no solo hoy sino también a futuro. El mensaje debe ser de doble vía, tanto para las autoridades y Gobierno como para los manifestantes, en este momento está en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos y además, los empleos de 350.000 familias en Colombia.

Vea además: Video: el suplicio de los caleños para abastecerse de gasolina

Ya van diez días de paro, de bloqueo, ¿qué ha pasado con el sector avícola y especialmente cuál ha sido el impacto en el Valle?

​

En nuestro caso más de 12 millones de colombianos podrían tener dificultad para abastecerse de pollo y huevo. A hoy la situación en el Valle del Cauca es crítica.



Fenavi reitera el llamado a los manifestantes para que permitan el paso del transporte de alimentos y aves, tanto de alimento para las aves, como huevos y pollo para alimentar a la población del Valle, Cauca, Nariño y todo el país.



En el Valle del Cauca hay más de 37 millones de aves que están en peligro de muerte debido a que las granjas llevan una semana sin poder entrar alimento para las aves, hay más de 100 millones de huevos represados, 10.000 toneladas de carne de pollo, y ya se han muerto 2.980.000 pollitos de un día.



A estos datos se le suma el que varias plantas de producción están cerradas por dificultad para que los colaboradores puedan llegar o por temas de seguridad, y el saqueo y vandalismo de granjas con más de 661.000 aves robadas.



En Colombia hay más de 120 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento; 20.000 toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados que no están llegando a los puntos de distribución. Hay 60.000 toneladas de alimento para las aves bloqueados sin poder llegar a las granjas; el 80% de las bandejas de huevo se produce en el Valle y también otros insumos para industria que no está llegando a las granjas y plantas de producción.

"Insistimos en el llamado al comité de paro y al Gobierno para que ayuden a desbloquear las vías y se permita el paso de alimentos". Ana Lucía Sterling Directora Ejecutiva de Fenavi Valle

¿Los corredores humanitarios que hasta ahora se han puesto en marcha les ha favorecido en algo?

​

Hay dos puntos, desde el viernes de la semana pasada estamos trabajando en caravanas y corredores humanitarios pero no se ha logrado hacer ninguno.



Seguimos negociando y trabajando con diferentes miembros de gobierno departamental y local.



Segundo, los corredores humanitarios pueden verse como una parte importante pero no son la solución. Las granjas avícolas están ubicadas en su mayoría lejos de las vías principales y los manifestantes han bloqueado las vías secundarias y terciarias.



De esta manera el alimento para las aves y la salida del pollo y del huevo no se está realizando, aunque existan estos corredores. La libre movilización de las personas es un derecho constitucional.



¿ El sector ha sentido respaldo de las autoridades y del Gobierno en esta coyuntura?

​

Colombia enfrenta una situación muy compleja porque el bloqueo de las vías abarca casi todo el territorio. Desde Fenavi nos hemos reunido tanto con el Gobierno Nacional, como con los gobernadores y alcaldes de los departamentos del sur del país para buscar soluciones que permitan terminar con esta crisis.



Destaco también los diálogos con otros gremios y otras autoridades locales; resaltando la afectación a los avicultores de esta zona del país, la cual produce el 30 % del huevo y el 24 % del pollo que surte a Colombia.



Los bloqueos han sido más intensos en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Meta, y a pesar del vehemente llamado a los organizadores del paro, los manifestantes no han permitido la movilidad de alimentos para los colombianos.



La invitación es a pensar en la niñez y los adultos mayores que dentro de poco no tendrán cómo alimentarse como consecuencia de los bloqueos de las vías, en especial, del huevo y del pollo las dos proteínas más nutritivas y de más fácil acceso. Aquí no existe estatus o condición prevalente.



¿Qué mensaje puede enviarle a las autoridades y al Gobierno?

​

La industria avícola de Cauca, Valle del Cauca y Nariño no resiste un día más, es vital desbloquear las vías, las aves se están muriendo y los colombianos vamos a sufrir un desabastecimiento total de alimentos, no solo hoy sino también a futuro.



El mensaje debe ser de doble vía, tanto para las autoridades y Gobierno como para los manifestantes, en este momento está en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos y además, los empleos de 350.000 familias en Colombia, 35.000 en esta región que dependen de nuestra industria avícola y que están en riesgo de aumentar el desempleo.



¿Los precios finales al público se incrementaron o aumentarán considerablemente?

​

Los precios del huevo y del pollo los regula el mercado, un tema de oferta y demanda. Al respecto, es evidente que el bloqueo a las vías hace que no lleguen los alimentos a los hogares de los colombianos por lo que de manera colateral los precios de los alimentos se impactarán hacia arriba. En conclusión, los 50 millones de colombianos son los directamente afectados por desabastecimiento o precios altos de los alimentos. Es vital desbloquear las vías.



¿Qué mensaje envía al país?

​

Es vital reiterar que los verdaderos afectados son todos los colombianos. De persistir el bloqueo a las vías el desabastecimiento de alimentos será total.



Desde Fenavi invitamos a que cada uno se una a la campaña #dejanospasar que nace desde el clamor de la industria avícola para salvar la seguridad alimentaria del país, invitando a los manifestantes a que desbloqueen las vías y poder llevar, en nuestro caso, el pollo y el huevo a los hogares colombianos. Somos caleños y debemos cuidarnos entre todos y la invitación es a dialogar, por favor cuidemos a nuestros niños y adultos, ellos tienen derecho a poderse comer un huevo, cuidemos nuestra ciudad, tenemos una ciudad hermosa y nos la están destruyendo, cuidemos a nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios, pues son los que generan empleo.