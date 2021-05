Gobernadora rechazó vandalismo en Tuluá y pidió un plan para ayudar al Valle

Valentina Rosero Moreno

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, rechazó los disturbios y ataques vandálicos registrados en la noche del martes en Tuluá y, además, hizo un llamado al Gobierno Nacional a que cree un plan de salvamento para el departamento.



Desde Tuluá, este miércoles la Mandataria se refirió a los actos vandálicos, en medio de los cuales fue incinerado el Palacio de Justicia, y manifestó que lo que sucedió en el municipio es una muestra de que “no hay una lucha social, aquí hay unos terroristas atentando contra las instituciones”.



“Estamos muy afectados, muy tristes con esta arremetida contra el corazón de la justicia de Tuluá, contra nuestras instituciones, hay unos terroristas atentando contra contra la democracia de nuestro país, atentando contra la democracia de nuestro departamento, a los jueces, a la rama judicial, decirles que aquí estamos presentes que con la Gobernación vamos a salir adelante”, comentó.



Lea además: Hasta $100 millones de recompensa por responsables de crimen de joven y disturbios en Tuluá

Además, habló sobre la muerte de Camilo Andrés Arango, el joven que falleció el martes durante los disturbios, y mencionó que los problemas de orden público que se han registrado en el departamento ya son “terrorismo, esto es atentar contra la humanidad de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante, a la familia de Camilo le doy mi más sentido pésame”.



“Me duele la muerte de Camilo, me duele profundamente la muerte de cada uno de los jóvenes que producto ya no de una lucha social, sino de un terrorismo como el que vivimos anoche en Tuluá, la muerte de los policías, la muerte de todos los que en este momento sumamos frente a un tema que ya no es que estén buscando una reivindicación social”, dijo la Gobernadora.



Lea también: Video: las impresionantes imágenes de la quema y destrucción del Palacio de Justicia de Tuluá

Finalmente, la Mandataria pidió al Gobierno Nacional que contribuya a que en el Valle del Cauca se implemente un plan especial de salvamento porque se necesita recuperar no solo la calma, sino también la economía del departamento.



“Ayer le dije al Presidente que necesitamos un plan de salvamento para el Valle del Cauca, un plan especial de recuperación económica y social, no es sino ver todo lo que está alrededor de este parque principal, los bancos, los comerciantes, muchas de las empresas que generan empleo destruidas y vandalizadas”, precisó.