Gobernadora del Valle solicitó al Gobierno un comando especial de Fuerzas Militares para Buenaventura

El sábado 21 de enero, en medio del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en Cali, encabezado por el Ministro de Defensa, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, solicitó al Gobierno crear un comando especial de las Fuerzas Militares para Buenaventura.



La petición de la Gobernadora se enfoca en mitigar el narcotráfico y el conflicto entre ELN y el Clan del Golfo que ocurre en el Bajo Calima, Valle.



"Yo sigo insistiendo al Gobierno Nacional que Buenaventura debe tener un Comando Especial de fuerzas militares, pues Buenaventura no solo tiene el puerto donde sale la mercancía buena, sino que también sale parte del narcotráfico de este país", indicó la Gobernadora.



De igual forma, Roldán ratificó estrategias como la bolsa de recompensa para esclarecer hechos violentos y ubicar a los responsables y además, nuevos 500 militares para patrullar en diferentes municipios del departamento.



Cabe recordar que en el Consejo de Seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, advirtió a todas las estructuras que hacen parte de las disidencias de las Farc que deben acatar el cese al fuego acordado con el Estado Mayor Central, de lo contrario el Gobierno Nacional no podrá mantener el cese bilateral.



El anuncio del Ministro se dio debido a los últimos hechos de violencia que se han registrado en el departamento del Valle.



Sobre el anuncio, la Gobernadora señaló: "Me parece muy importante lo que el Ministro deja en claro, que una cosa está el cese al fuego y otra es permitir y no combatir la criminalidad, las extorsiones y el crimen organizado".



No hay cese al fuego frente a actividades delictivas y de Narcotráfico.



Respaldo totalmente lo manifestado por @mindefensa en reunión con Autoridades y Fuerzas Militares y de Policía. pic.twitter.com/sAtvxXHTl0 — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 21, 2023