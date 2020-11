Gobernación del Valle prohibirá fiestas navideñas y declara alerta naranja por covid-19

Erika Mantilla

En el Valle estarán prohibidas fiestas, celebraciones y eventos que impliquen la reunión de más de 50 personas durante la temporada navideña y de fin de año, anunció este viernes la Gobernación Departamental.



“Hemos decidido (...) tomar medidas especiales para diciembre. Vamos a sacar un decreto en el que van a quedar prohibidas las fiestas de fin de año con más de 50 personas, tanto en instituciones públicas como privadas", declaró la mandataria.



El decreto será expedido en diciembre y busca evitar que sigan aumentando los casos de coronavirus en la región, así como mantener controlada la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, a causa de esta enfermedad.



Explicó que la decisión incluye eventos culturales y deportivos que en otros años se programan para la temporada decembrina.

Lea además: Prohibición de eventos en Feria, alerta naranja y otras medidas contra covid-19 en Cali

Según la Gobernadora, estará prohibida la realización de "las novenas que se hacen en diciembre, si no son en espacios abiertos. No podemos hacer eventos culturales y deportivos que aglomeren personas, debemos crear conciencia personal, que cada uno entienda que de nosotros depende que nuestras familias estén bien, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, ya está demostrado que los niños no es que no lo adquieran, lo adquieren y son los que más lo trasmiten".



Establecimientos comerciales



De igual manera, hizo un llamado a los comerciantes para que implementen estrategias especiales y garanticen que no habrá aglomeraciones en Navidad al interior de sus establecimientos.



Entre las recomendaciones que hizo está la ampliación de "horarios para que la gente no se aglomere, ampliemos los horarios a las 12:00 a.m. o la 1:00 a.m.".



Por último, la funcionaria instó a los mandatarios y habitantes de todos los municipios a que acaten las disposiciones y se acojan el decreto.



Temen que por las actividades sociales tradicionales de esta época, diciembre sea el mes en que se disparen las estadísticas por indisciplina, en un departamento que ha sido modelo en el manejo de la pandemia.

Alerta naranja

Tras evidenciar el crecimiento en la curva de contagios de coronavirus en las dos últimas semanas, cuando hubo en promedio 2.000 casos adicionales a los proyectados, las autoridades sanitarias del departamento elevaron a naranja el nivel de alerta por el covid-19.



"La alerta naranja que implica un seguimiento estrecho a las UCI y la cancelación de las cirugías programadas", dijo María Cristina Lesmes, líder del despacho de Salud Regional.



Explicó que a la fecha, el Valle tiene "una ocupación de camas UCI que supera el 65 %, y no podemos exponernos a tenerlas ocupadas con otras patologías, tenemos que liberarlas para atender pacientes covid que requieren la atención. Eso significa la suspensión de todas las cirugías programadas".



Agregó que "el incremento de las dos últimas semanas de noviembre nos obliga a proteger la vida de las personas que requieran las unidades".



De acuerdo con la médica, los incrementos se han registrado principalmente en Palmira, Buga, Tuluá, Jamundí, Cartago y Yumbo.



"Ya somos el 20 % de los casos en el departamento (otros municipios fuera de Cali) y son indispensables las medidas de responsabilidad que se tomaron. La Gobernadora también nos va a facilitar este camino con un decreto departamental, pero cada alcalde es responsable de lo que ocurra en su municipio, instamos a los alcaldes a acompañarnos en estas medidas", enfatizó.