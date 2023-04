"Fue un intento de homicidio": Alcalde de Calima rompió silencio luego de protagonizar escándalo

El alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño, reapareció luego del escándalo que protagonizó mostrando sus genitales cuando bailaba en una discoteca aparentemente borracho. Ante la ola de críticas que recibió, el mandatario local ahora asegura que fue víctima de intento de homicidio.



En diálogo con Blu Radio, Mejía sostuvo que le dieron escopolamina y, por tanto, no estaba consciente durante el bochornoso acto en el que se vio inmerso el fin de semana pasado en la discoteca El Bohío del municipio que gobierna.



"No sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño, a mí me dieron escopolamina. Desafortunadamente yo no era consciente de lo que estaba pasando y eso lo comprobó un examen en la Clínica Imbanaco", dijo este lunes el Alcalde.



Además, reiteró la información que se había conocido a través de un examen toxicológico del mencionado centro asistencial: Mejía dio positivo para benzodiazepinas. "Igual lo repito, esto no fue una intoxicación por alcohol. Esto fue un intento de homicidio”, añadió.



Al señalar que fue víctima de un intento de homicidio, el mandatario local también expresó que adelanta una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investigue lo sucedido. Según declaró, una mujer sospechosa lo invitó a una hamburguesa y le habría dado la escopolamina.



"Nosotros ya estamos interponiendo una denuncia por intento de homicidio en la Fiscalía para que investigue. O sea, para que revisen todas las cámaras, para que miren qué fue lo que sucedió", destacó.



Mejía justificó su aparición una semana después de lo ocurrido, alegando que llevaba "ocho días hospitalizado o dormido". Incluso, aseguró que con esta polémica acabaron con su vida. "Acabaron con mi familia, acabaron con mis hijos, con mi mamá. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de la discoteca. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de Darién”, dijo.



¿Qué dice el examen practicado al Alcalde?

El abogado del mandatario, Armando Escobar, reveló que los resultados de un examen de laboratorio que le fue practicado a su cliente el martes 11 de abril en la Clínica Imbanaco, donde fue internado el pasado lunes.



Ese examen confirma que en el organismo del paciente fueron encontradas trazas de Benzodiacepinas, hecho que parece afirmar la hipótesis planteada por los familiares del Alcalde y por su abogado desde el momento en que estalló el escándalo: que a Mejía Londoño le fue suministrada una sustancia química que alteró su comportamiento normal y le hizo perder el control de sus actos.



Por otro lado, El País consultó al doctor Luis Carlos Rojas, toxicólogo clínico y profesor de la Unidad de Farmacología de la Universidad del Rosario, para conocer los efectos de las Benzodiacepinas sobre el organismo.



Al respecto, el profesional explicó que “este tipo de medicamentos normalmente los usamos para condiciones mentales, así como para inducir el sueño, en algunos casos para tratar el insomnio o las convulsiones. En la mayor parte de los casos, manejadas en las dosis normales, las Benzodiacepinas producen somnolencia y sueño o controlan las convulsiones en personas con epilepsia. Pero cuando se utilizan en dosis más altas pueden producir pérdida de la conciencia y de los estados de memoria o, incluso, depresión respiratoria, que es el escenario más grave",



El especialista, además, destacó que "las benzodiacepinas también pueden generar estados de desorientación. De hecho, este tipo de fármacos son utilizados con frecuencia en actos delictivos porque logran desorientar a las personas y generan pérdidas de la memoria, entonces no recuerdan lo que pasó. Para casos delictivos utilizan estos medicamentos, mezclados o asociados con escopolamina".



Teniendo en cuenta el acto protagonizado por Mejía Londoño, quien en los videos se logra ver aparentemente borracho y desnudándose mientras bailaba, el doctor Rojas fue enfático en que sin conocer los detalles de la historia clínica y de la evaluación médica, no es posible determinar en qué momento o qué tanta cantidad del fármaco habría ingerido el Alcalde.