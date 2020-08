Alcalde de Palmira responde a comerciantes: "es injusto que digan que no hemos concertado nada"

Natalia Moreno Quintero

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, le salió al paso este viernes a las acusaciones de los comerciantes que aseguraron que no hubo concertación con la Administración para la implementación de las nuevas medidas que entrarán a regir en la segunda quincena del mes de agosto.



El mandatario afirmó que entiende que el derecho a la protesta es absolutamente legítimo y como Alcalde siempre lo respetará.



Pero, agregó: "Lo que me parece injusto es que digan que no hemos concertado nada, porque todo lo que está en el decreto 888 que se aprobó esta semana, parte de los pedidos que ellos mismos hicieron".



Explicó que cuando se reunió el pasado 27 de julio con el director de la Cámara de Comercio y la directora de Fenalco Palmira, para plantearles la necesidad de implementar el modelo 4-3 debido al incremento de casos de covid-19 en la ciudad, fue el director de la Cámara quien le solicitó cambiar la medida por un 5-2.



Sin embargo, y luego de revisar las cifras expuestas por las autoridades sanitarias, aprobó el 4-3.



"Por qué digo que sí ha habido diálogo y concertación en algunos puntos, porque si nosotros fuéramos los 'yihadistas' de la salud pública, pues cerraríamos la ciudad por catorce días o tres semanas como me pidió la Secretaría de Salud, para disminuir la velocidad de los contagios", aseguró.



En vez de asumir una posición tan radical, habría propuesto mesas de trabajo y analizar qué estaban haciendo en otras ciudades donde la enfermedad también se expandía a un ritmo acelerado.



"Cuando hicimos la reunión del 4-3, el director de la Cámara de Comercio dijo, "cómo se le ocurre Alcalde, haga mejor un 5-2, porque ese modelo es muy difícil", pero las cifras no lo permitieron y salió el 4-3. Pero lo que quiero decir es que ellos ya me habían pedido el 5-2 en esa oportunidad", aseguró.



Por eso, para Escobar, manifestaciones como la de este jueves y declaraciones de algunos líderes gremiales y comerciantes, después de reunirse con 30 representantes del sector empresarial para socializar las nuevas disposiciones, no son justas.

Reiteró que la decisión de aplicar el 5-2, el cambio de pico y cédula y la modificación de los días de confinamiento para que ya no fueran viernes y sábado, sino domingo y lunes considerando que son los días de mayores ventas, también fue producto de la concertación con el sector comercial y empresarial de la ciudad.



Producto de esa misma concertación también sería la iniciativa de no aplicar durante todo el mes de agosto las mismas medidas.



Esto porque en la reunión del pasado 27 de julio la Administración se comprometió a hacer evaluación constante de las mismas para revisar posibles modificaciones para la segunda mitad de este mes.



"Sabía que iba a haber una expectativa este miércoles, ya que pensarían que iba a quitar todas las medidas de cierre. Pero cuando nos reunimos les dije miren, revisando las cifras de salud y con lo que hemos hablado creo que podemos hacer el 5-2 que ustedes quieren. Además, que no sea viernes y sábado, sino domingo y lunes el confinamiento para que puedan tener viernes y sábado porque, como ellos habían dicho, son los días que más venden", precisó.



El asunto, enfatizó el burgomaestre, es que los comerciantes ya no quieren el 5-2 sino el 6-1 pero, manifestó, si les propusiera este último modelo, le dirían que quieren cero días de restricciones.



"Uno entiende la posición de los líderes gremiales que tienen que defender eso, pero sí me parece injusto que estén diciendo que la reunión no sirvió para nada porque sí se han hecho modificaciones a los decretos", subrayó.



Argumentó que una de las peticiones que también se tomó en respuesta a sus requerimientos fue la reapertura de las vías del centro, donde desde el pasado 24 de julio y hasta este jueves estuvo restringido el tráfico de vehículos.



"Lo del centro también se acogió, desde este viernes se permitió el ingreso de vehículos, ya no habrá restricción de movilidad en el sector. Por eso, me parece injusto que ellos digan que no los escuché y no le cambié ni una coma al decreto, cuando en realidad sí ha habido un proceso amplio de concertación", puntualizó.



Manifestó que nunca antes en el municipio se habían publicado los decretos para comentarios de la ciudadanía y tampoco nunca antes se habían realizado tantas mesas de diálogo con empresarios y comerciantes.



"En Palmira hay 7900 empresas registradas y muchas más informales, seguramente algún comerciante me ha buscado y no ha encontrado el canal, pero hemos tratado de hacer un ejercicio amplio a través de la Cámara de Comercio y Fenalco. Hay gente que se ha puesto la camiseta y ofrecido su ayuda para colocar lavamanos, hacer voz a voz, perifoneo, para que la gente se cuide. La gran mayoría de los que están en esas mesas están jugando con nosotros a apuntarle a disminuir la velocidad del contagio para poder hacer la reapertura", dijo.



De otro lado, informó que el municipio es el único del Valle del Cauca que tiene línea directa con Balcóldex y que los empresarios locales pueden aplicar tanto a la línea de la Gobernación como del municipio para acceder a créditos, al tiempo que están trabajando con Valle INN para impulsar la reactivación del sector.



Dijo también que uno de los temas a los que le viene haciendo estrecho seguimiento es al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, de la mano de la Alcaldía de Cali y la Dirección de la Aeronáutica Civil, así como el gobierno departamental, para que los vuelos domésticos despeguen lo más pronto posible.



No obstante, dijo que desconocía cuándo serían habilitados los vuelos internacionales.