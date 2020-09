En septiembre se realizará la novena versión Buga Jazz Festival

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Se contará con la presentación internacional de Susana Pineda & They New Quartet de los Ángeles, California y la agrupación La Familia de Cuba.

Del 10 al 12 de septiembre se llevará a cabo la novena versión del Buga Jazz Festival. En esta oportunidad se contará con la presentación internacional de Susana Pineda & They New Quartet de los Ángeles, California y la agrupación La Familia de Cuba.



La cuota nacional la hará Manteca Blue and the Latin Corner, Abad & the Black Seeds, funktaduro y Mamba Negra, quienes se presentarán en vivo desde la Plaza de Toros Cañaveralejo de Cali.



Además, se contará con dos talleres de gran importancia a cargo del maestro Wilman Salinas y Felipe Medina de la agrupación Funktaduro.



Haciendo un viaje por el recuerdo musical se realizará una audición de vinilos de Jazz a cargo de los miembros del baúl del coleccionista y el melómano de Buga.

De esta manera la Fundación Buga Jazz y su festival en cabeza de sus creadores, Andrés Felipe Moncayo, Claudia Lucia Meneses y James Llanos, logran generar espacios culturales ofreciendo la oportunidad de participación a todos aquellos artistas que a través de sus habilidades fomenten el amor al arte y la cultura como es la participación del Ensamble de la Escuela de Música Buga Jazz.



Según Guillermo Ospina, presidente de la fundación, a pesar de las dificultades sanitarias por las cuales está atravesando el mundo, generada por el covid 19 y gracias al apoyo de la empresa privada, “lograremos llevar a cabo nuestro festival a través diferentes plataformas digitales como: Live Streaming, facebook/Buga Jazz Festival y por Canal VP.tv