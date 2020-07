En Palmira restringen circulación en el centro de la ciudad por aumento de casos de covid-19

Erika Mantilla

El acceso y la circulación por la zona centro de Palmira estará restringido a partir de este fin de semana, anunció la Alcaldía del Municipio en las últimas horas. El piloto iría desde las cero horas de este sábado, hasta el próximo 8 de agosto.



La determinación hace parte de las medidas con las que pretenden desacelerar los contagios de covid-19 en la ciudad en esta fase de la pandemia, en la que los casos siguen incrementando.



La restricción será implementada a través de la Secretaría de Salud de Palmira y empezará a regir este fin de semana, teniendo en cuenta que este sector donde hay un mayor número de conglomerados.



Clara Inés Sánchez, a cargo del despacho, detalló que habrá acceso a peatones y no se permitirá el ingreso de vehículos. Dispondrán puntos de control en los que se verificará el pico y cédula, adelantarán tamizajes y exigirán el uso adecuado de tapabocas.

Lea además: Valle registró 756 casos nuevos de covid-19 y 33 muertes, cifras diarias más altas hasta ahora

Quienes no cumplan con estas disposiciones no podrán ingresar.



"Es importante entender que estas medidas se están tomando para salvar vidas, para evitar más contagios. La ciudad ya tiene unos niveles críticos en utilización de camas y estas medidas se van a endurecer si los palmiranos no nos cuidamos. Por eso, les hago un llamado a seguir los protocolos de bioseguridad estrictamente, lavarnos las manos, usar adecuadamente el tapabocas y mantener el distanciamiento social", enfatizó Sánchez.



En el municipio, hasta este miércoles, había 459 casos confirmados.