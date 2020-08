Diego Mejía Castro, reconocido empresario vallecaucano, falleció este sábado

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El empresario vallecaucano Diego Mejía Castro falleció este sábado.



Mejía Castro dedicó buena parte de su vida a desarrollar actividades en favor de la educación, de la ciencia, de la innovación, del agro y de las energías renovables no convencionales.



En pocas palabras fue “un verdadero líder y hombre visionario del Valle del Cauca”, expresaron Emma Berón y Javier Medina, amigos y compañeros que le acompañaron en varios proyectos de la región.



Estudió Administración de Empresas en la Universidad Icesi y se especializó en Alta Gerencia y en Gerencia de Negocios Internacionales.



También estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Occidente, UAO.



El señor Mejía Castro acababa de celebrar su cumpleaños número 59. Estuvo vinculado a la empresa familiar durante muchos años, la Organización MAC. Allí fue ayudante de mecánica y escaló posiciones hasta llegar a la Vicepresidencia Comercial, donde logró expandir el mercado internacional para MAC. Alcanzó destacados reconocimientos por la calidad de las baterías que producía la empresa, con sistemas ciento por ciento ecológicos.



Hijo de Ernesto Mejía Amaya, fundador de la empresa Baterías Mac y hermano del exministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía



Casado con Claudia Botero, con dos hijos del primer matrimonio, Sergio y Ernesto, y Carolina Botero, como hija adoptiva en su segundo matrimonio.

Con sus amigos Javier Medina, profesor titular de la Universidad del Valle, y el también líder del Valle, Francisco Mejía, participó en la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana en el año 2013.



De igual manera, contribuyó a la reestructuración e internacionalización de la organización MAC. En los años 90 conoció fábricas de Japón, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Corea, y luego consiguió la licencia de tecnología de Johnson Controls y las certificaciones QSP, Q101, QS900, ISO9002, QOS Excelente, MS9000 y Q1 para modelos de Ford, GM Colmotores y Renault con exportaciones a más de 30 países.



Medina agrega que a finales de esta década contribuyó a la construcción de la nueva planta de MAC, pionera en la fabricación de baterías, con un 75% de material reciclado.



Su empresa MAC, fue varias veces galardonada como la mejor proveedora de equipo original de las ensambladoras GM Colmotores y Renault Sofasa, además de ubicarla desde hace varios años, como la mayor exportadora de autopartes del país.

Amplia trayectoria



Diego Mejía Castro perteneció a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) por más de diez años, tiempo durante el cual se caracterizó por ser muy creativo y optimista de la situación de la industria automotriz.



Además fue el impulsor y Presidente del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana, que se estableció en Cali varios años.



Este proyecto se impulsó con el apoyo técnico del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle durante varios años. El diseño fue financiado por Colciencias y el Programa de Transformación Productiva de Mincomercio, junto con Acolfa, la Asociación Nacional de Industriales (Andi). Igualmente impulsó dos proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, Fondo de Ciencia y Tecnología. El primero se denominó Unidad Estratégica de Estandarización, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana. Fue presentado por la Universidad del Valle, el Sena regional Valle y TECNNA (2015-2017). El segundo, a punto de empezar se conoce como “Desarrollo Experimental de un Prototipo de Vehículo Eléctrico, en el sector automotriz del Valle del Cauca”, con la Gobernación del Valle del Cauca, Creatti Labs, la Universidad del Valle y Octopus Force.



Mejía CCastro fue pionero en la movilidad sostenible del país, lideró desde la empresa Creatti Labs el primer bus eléctrico para la operación del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO), con plena satisfacción para los usuarios que lo han utilizado. Se trató del vehículo padrón MC 22162 vinculado al operador Blanco y Negro Masivo, que rueda por las calles de Cali, con capacidad para movilizar 80 pasajeros.



El bus, con gran componente de software y de ingeniería mecánica, no requiere combustible líquido, se mueve con cargas de energía eléctrica y tiene como característica especial que no produce ruido, lo cual lo hace amigable con el medio ambiente. La batería está construida con materiales reciclables y reutilizables. Cuenta con una autonomía de 120 kilómetros por carga. Este proyecto unió a la dirigencia política de la ciudad y empresarios del país.



Actualmente se destacaba como miembro de la Junta Directiva de Ema Holdings, organización orientada a la agroindustria nacional. Dirigió el Comité Universidad-Empresa-Estado del Valle del Cauca desde el 2014 hasta la fecha. Impulsó notables proyectos de ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo de la región.



También presidía la Junta Directiva del Centro Nacional de Productividad, era miembro de la Región Administrativa de Planificación del Pacífico (RAP Pacífico) y del Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca (CODECTI).



Diego no solo fue un líder ejemplar y visionario singular, sino una excelente persona y un incansable articulador de iniciativas en beneficio del Valle del Cauca y de Colombia.



Otros ejecutivos de Cali, como Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, lo recuerdan como una persona muy entusiasta que siempre estaba pensando en nuevos proyectos.