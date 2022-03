El Valle pedirá hoy ayuda del Gobierno Nacional para enfrentar emergencia invernal

Lo que está sucediendo en el Valle del Cauca, por el incremento de las lluvias, desborda las capacidades de muchas alcaldías, por ello la Gobernadora, Clara Luz Roldán, pidió apoyo al Gobierno Nacional.



Ayer, familias de los sectores de La Playita y Brisas del Cauca, en el corregimiento de Juanchito. Además de los asentamientos de Playa Renaciente y Puerto Nuevo, en inmediaciones al jarillón del río Cauca, amanecieron inundados por el desbordamiento de este río.



Esto provocó que alrededor de 20 familias perdieran gran parte de sus enseres y tuvieran que ser evacuadas de Juanchito. Aunque este es un territorio que tiene esta problemática hace muchos años, y algunas familias fueron reubicadas por la Alcaldía, aún hay algunas personas que habitan allí, como por ejemplo Humberto Rojas, quien expresó que perdió la mayoría de sus enseres.



“Me trasladé hacía el barrio Siete de Agosto a las 10:00 a.m. donde mi mamá y llegué a las 4:00 a.m. a mi habitación en la calle 94 No. 8-79, en Juanchito, y en ese momento ya estaba inundado, el agua le llegaba a la mitad a la cama en donde yo duermo y las cosas que yo tenía en el piso todas se deterioraron”, dijo Rojas.



El hombre argumentó que no tenía conocimiento de estos riesgos, ya que hace dos años llegó al sector y no había vivido tal situación, misma que según su relato empeora cada vez más, puesto que su estatura es de 1.70 metros y el nivel del agua está por encima de sus rodillas.



“Estoy a la deriva, en primer lugar no tengo para dónde trasladarme y, en segundo lugar, para sacar las cosas es muy difícil porque el agua ya está a nivel de la cama; aquí habitamos tres personas, en un primer piso y todos estamos afectados. En varias casas se ha entrado el agua pero la peor parte la llevamos nosotros”, añadió Rojas.

Algunas de las principales vías de Juanchito se inundaron y el tráfico colapsó por algunas horas en el sector Bernardo Peña - El País

El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que también se afectó el tráfico de una parte de la vía que conduce de Cali a Candelaria, en donde hay paso a un solo carril.



“Se han realizado inspecciones a los ríos Pance, Jamundí, Meléndez, Lili, Cali y Cauca, también el monitoreo por el sistema de radares y satélites del Ideam, informando que hay unas crecientes súbitas, caudales rápidos y altos en estos ríos”, añadió Marco Gómez, coordinador del centro de operaciones de los Bomberos de Cali.



Asimismo, Diego González, geógrafo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, dijo que “se le está informando a los habitantes de los asentamientos las condiciones del afluente del río Cauca y se les da asesoramiento sobre el Plan Jarillón. Además, se están valorando las personas que por una condición médica lo requieren como niños, adultos mayores, en condición de discapacidad y vacunación covid”.



A su turno, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, añadió que “se desarrollarán para los damnificados albergues temporales, abastecimiento de enseres que se han perdido y haremos de manera estratégica la reubicación de algunas familias en sectores que se han inundado, mismos que definitivamente no deberían de habitar”.

Solicitud de apoyo

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, puntualizó que las calamidades por lluvias en el departamento superan las capacidades de la Gobernación y las Alcaldías, por lo que citó a una reunión extraordinaria del Comité Departamental de Gestión del Riesgo.



“Tendremos la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ya que esta situación desborda las capacidades tanto de la Gobernación como de las alcaldías, y requerimos del apoyo del Gobierno Nacional”, dijo la mandataria, quien precisó que la reunión se realizará hoy.



Aseguró también Roldán que hay afectaciones en todos los municipios, “estamos apoyando con maquinaria amarilla a todos los alcaldes, además de hacer monitoreo sobre las zonas montañosas y cuencas hidrográficas en el 85% del departamento”.



Por ejemplo, en Cartago se han presentado inundaciones en los barrios Los Alpes y la Arenera, a causa del desbordamiento del río la Vieja, siendo necesaria la evacuación de los habitantes. Asimismo, en zonas montañosas del municipio de Trujillo se han registrado alrededor de 35 derrumbes en los últimos días.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, las lluvias han aumentado entre un 140% a un 160%, y seguirán aumentando de acuerdo a pronosticos del Ideam.