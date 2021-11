"El 90% de las personas en UCI por covid-19 no se han vacunado": Secretaría de Salud del Valle 

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, manifestó que al menos el 90% de las personas que están hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos a causa del covid-19 no están vacunadas.



Según indicó, hasta este jueves en el departamento hay 65 personas en cuidados intensivos debido a complicaciones derivadas por este virus.



"Esas personas que están en UCI no deberían estar, deberían estar completamente vacunados y con una enfermedad leve que es la posibilidad que tenemos los ya vacunados, por eso es tan importante seguirnos protegiendo", comentó la Secretaria.



Lesmes pidió a la ciudadanía a no descuidar las medidas de bioseguridad e hizo un llamado a quienes no se han aplicado la vacuna contra el covid-19 a que lo hagan para evitar que los contagios de este virus terminen en afectaciones graves o muertes.



"El principal efecto de la vacunación tiene que ver con la disminución de los casos graves de covid-19 y, en consecuencia, la disminución en el número de muertes. Estamos haciendo el llamado a los que todavía no se han vacunado para que lo hagan y con eso disminuir aún más el número de personas fallecidas por este virus", mencionó.



De igual manera, se refirió a la situación actual de la pandemia en el Valle y aseguró que es necesario que en el departamento se sigan respetando las medidas de distanciamiento, uso de tapabocas y, ahora, de exigencia del carnet de vacunación.



"Hay que recordarles que tenemos Delta en el Valle, por eso es todavía más importante la vacunación en los niños, quienes son grandes transmisores de la enfermedad. Igualmente quienes tenemos la posibilidad de recibir las dos dosis o incluso la tercera porque terminar la pandemia es un ejercicio colectivo que nos corresponde a todo", indicó.



Finalmente, anunció que en los próximos días se empezará a llevar la vacunación anticovid a las instituciones educativas del departamento para así avanzar en la inmunización de los menores y lograr que "en enero todos tengan sus dos dosis y puedan regresar a la presencialidad".