Los detalles del decreto que exige el carnet de vacunación para asistir a eventos masivos

A partir del martes 16 de noviembre en todos los eventos masivos y en los establecimientos que tengan mucha afluencia de personas en Colombia, deberá exigirse como obligatorio el carnet de vacunación para el ingreso de mayores de 18 años a esos escenarios.



Así lo determinó el decreto 1408 emitido por el gobierno nacional este miércoles, que estipula que el comprobante de vacunación deberá presentarse de manera física o digital para asistir a eventos presenciales de carácter público o privado.



De acuerdo con lo detallado por el ministro del Interior, Daniel Palacios, todos los entes territoriales tienen que adicionar este requisito a las medidas de bioseguridad que están vigentes en todo el país.



Según determina el decreto, a partir de la fecha establecida será necesario haber recibido al menos la primera dosis de la vacuna anticovid para que sea posible entrar a bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.

El cumplimiento de esta norma, que a partir del 30 de noviembre iniciará para mayores de 12 años, será responsabilidad de los propietarios, administradores u organizadores de los eventos presenciales de carácter público o privado que se realicen en el territorio nacional.



El Ministro explicó que, en el caso de encontrarse irregularidades en la exigencia o presentación del carnet, serán los responsables de los establecimientos quienes tendrán que asumir las sanciones, puesto que se aplicarían multas al lugar o evento.



"Las personas no están obligadas a vacunarse, la persona que está obligada a presentar el certificado es quien quiera asistir a estos eventos donde hay asistencia de público y donde quienes han optado por inmunizarse deben encontrar un lugar seguro", comentó Palacios.



Aunque previamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, había asegurado que se estaba planteando la posibilidad de exigir el carnet de vacunación obligatorio para los menores entre 3 y 11 años a partir del 15 de diciembre, el decreto de este miércoles exceptúa a esta población de este requisito.



"A medida que vaya avanzando la vacunación de los menores de 12 años estaremos avanzando en ese mismo sentido, por ahora, la exigencia es para mayores de 18 años a partir del 16 de noviembre y mayores de 12 años desde el 30 de noviembre", detalló el ministro Palacios.



Con relación a la posible falsificación del documento, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, mencionó que las autoridades realizarán controles para evitar fraudes o adulteraciones de la información.



"Estamos haciendo el esfuerzo para que en algún momento el carnet sea 100% digital y lo segundo es un llamado a los ciudadanos que, en vez de hacer un proceso de falsificación, es más fácil hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos o buscar un lugar para vacunación", comentó.



Finalmente, Muñoz precisó que de acuerdo con el avance de la pandemia y del Plan Nacional de Vacunación, esta exigencia podría ampliarse para otras actividades, sectores o lugares.

Exigencia del carnet de vacunación en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó este miércoles que se pedirá el carné de vacunación contra el covid-19 para los eventos de fin de año que se llevarán a cabo en la capital del Valle.



"Se debe pedir el carné porque seguimos teniendo personas que retan la muerte sin vacunarse, cuando disponemos de vacuna; pero además porque queremos evitar el pico pandémico de los 'no vacunados'. Ya hemos sufrido mucho, ahora necesitamos evitar la manifestación de la enfermedad en su expresión severa, a través de la vacuna", dijo Ospina.



El Mandatario confirmó que este será un requisito tanto para eventos deportivos como los Juegos Panamericanos Junior, como "para los diversos eventos multitudinarios, conciertos, fiestas y discotecas" que se realizarán en Cali en las últimas semanas de 2021.



Asimismo, reiteró que no habrá discotecas o bares abiertos si la población que entra a estos sitios no está inmunizada contra el covid-19.