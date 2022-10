Dos personas resultaron heridos luego de una riña en el interior de la cárcel de Jamundí, Valle

Dos personas resultaron heridos en medio de una riña registrada en la mañana de este domingo en la cárcel de Jamundí, confirmó el Personero Municipal.



De acuerdo con lo informado al respecto, la pelea habría sido iniciada por reclusos de la prisión en medio de las visitas de los familiares. Según dijo el personero, Jorge Iván Mejía, las dos personas lesionadas tuvieron que ser trasladadas a un centro médico.



​"Seis personas privadas de la libertad protagonizaron una riña en la cárcel de Jamundí, Valle, dos de ellos fueron trasladados a centros médicos, pero no presentan gravedad en sus heridas", detalló Mejía.



Según se dijo, cuando ocurrió la riña las visitas tuvieron que ser suspendidas lo que ocasionó que los familiares que estaban de visita se alteraron e hicieron reclamos por no saber de la suerte de los internos, sin embargo, minutos después se logró controlar la situación y estas fueron retomadas.