Deuda de las EPS con los hospitales del Valle asciende a $446 mil millones: Sec. de Salud

Natalia Moreno Quintero

"¿Cómo cumplir con los compromisos laborales y cómo cumplir con los proveedores si quien tiene que pagar, no paga?". Es la pregunta que plantea la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien indicó este lunes que la deuda de las EPS con la red de salud pública hospitalaria del departamento es de $446 mil millones.



"Solamente entre el 1 de enero y el 31 de mayo no se han pagado al departamento del Valle, solo a los hospitales públicos, $446 mil millones. No estamos contabilizando la deuda de la empresa privada. De esos, $117 mil millones son del Hospital Universitario del Valle, $44 mil del Hospital de Tuluá y le deben a todas las empresas sociales del estado de la ciudad de Cali y del departamento del Valle", afirmó la Secretaria.



"Es para nosotros muy difícil trabajar cuando los servicios que se prestan no se pagan oportunamente", lamentó. Y agregó: "Eso sí, las EPS reciben mensualmente el giro del Estado completo".

María Cristina Lesmes calificó la situación como "dramática", considerando que en algunas instituciones prestadoras de salud los retrasos en el pago de los salarios son de hasta dos meses. Tenemos "una deuda de $446 mil millones, de los cuales $160 mil millones corresponden a Emssanar. El segundo gran deudor es Nueva EPS y el tercer es Coosalud. Estamos solicitando el señor Ministro de Salud con la Superintendencia nos acompañen en el cobro y pago", señaló.



Lesmes también denunció la "maniobra de aplazamiento" que llevan a cabo las EPS por las que se abstienen de recibir las facturas y, por ende, no las auditan ni las pagan.



"Cuando las facturas se reciben, ellos tienen la obligación de pagar el 50%, lo que no ocurre nunca. Pero, primero, no reciben la factura, después no la auditan, no la concilian y no pagan. Cuando el Ministerio y la Superintendencia los llaman a decir que no han pagado, ellos contestan que lo auditado es el mínimo", denunció.



"Tenemos hoy auditado una cifra cercana al 10 % de la facturación radicada y esa es la razón por la cual no se paga. Es un ejercicio corrupto de no radicar, de no auditar, de no conciliar y de no pagar. Y hace un daño gigante a los trabajadores de la salud, a los proveedores de insumos de la salud, porque si no se pagan los servicios prestados es imposible asumir las deudas", concluyó.