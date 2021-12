Denuncian desaparición de dos líderes sociales en Buenaventura

Dos líderes sociales de Buenaventura se encuentran desaparecidos desde el pasado 28 de noviembre, informaron el Proceso de Comunidades Negras, PCN, y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, Conpa, que alertaron a los organismos de Derechos Humanos y a la Cruz Roja.



Los líderes comunitarios, quienes fueron vistos por última vez en el sector de Yurumanguí cuando salieron de sus viviendas, fueron identificados como Abencio Caicedo, delegado por la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario al Equipo de Resolución de Conflicto, y Edinson Valencia García, coordinador de Control y Vigilancia de la desaparecieron al salir de sus viviendas.



Desde el Ministerio Público de Buenaventura hicieron un llamado de alerta para que las autoridades y las organizaciones sociales inicien las labores de búsqueda de los dos líderes.



Leyner Palacios Asprilla, comisionado de la Verdad, se refirió a este caso en y comentó que "en Yurumanguí nos hacen falta dos: Edinson Valencia y Ubencio Caicedo. Ojalá Colombia no desfallezca hasta que los encontremos, ojalá este Pacífico no desfallezca hasta que los encontremos".



"Realmente la sangre que se ha derramado en estos territorios es demasiada y seguimos reclamando a los actores en confrontación y los actores que están haciendo la perdida de la vida que tengan un poquito de piedad, ya es justo, estas comunidades no tienen por qué sufrir tanto", añadió el Comisionado.

​

Entre tanto, Edwin Patiño. personero de Buenaventura, en diálogo con W Radio aseguró que aunque en el sector hay presencia de grupos armados, hasta ahora se desconoce quiénes serían los responsables de la desaparición de Abencio y Edinson.



"Desconocemos qué actores de los que operan en la zona pueden tener en contra de la voluntad a estos líderes reconocidos de la zona rural de Yurumanguí e invitamos a que puedan retornarlos y entregarlos sanos y salvo", precisó.

"Hoy nos levantamos tristes e impotentes. En Yurumanguí nos hacen falta dos. Hacemos una confrontación a los factores que están generando estos exterminios, este dolor. Pedimos que ya no más": @PalaciosLeyner, comisionado #LaVerdadDelPuebloNegro ► https://t.co/PjadXoM4BN pic.twitter.com/YXH4S0HHzS — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) December 3, 2021