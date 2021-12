Indignación en Cajicá por el hallazgo del cuerpo de un profesor dentro de una pared falsa

Un macabro hallazgo se produjo en el municipio de Cajicá, donde fue hallado sin vida el cuerpo del profesor Gamaliel Enrique Álvarez García, que había sido reportado como desparecido desde hace algunos meses atrás.



Las autoridades explicaron que el cuerpo del docente habría sido enterrado en una pared improvisada dentro de su vivienda.



El mayor Omar Andrés Acosta, comandante de la estación de Policía de Cajicá, le dijo a Radio Internacional, que ellos habían llegado hasta el domicilio porque un grupo de ciudadanos indicaron que salía un olor muy fétido desde su casa.

“Al ingresar, encontramos que la casa no tenía ese fuerte olor que manifestaban los vecinos, pero al llegar a un cuarto, hacia el fondo, un cuarto de ropas, observo que hay una estructura extraña, de cemento, que no era acorde con la construcción de una vivienda”, indicó.



Explicó que, aunque al principio no hallaron nada, procedieron a abrir una estructura y el olor se hizo mucho más fuerte.



“Se llama al CTI, y con apoyo de bomberos, pudieron abrir hasta una parte y se dieron cuenta que en esta estructura de cemento había un cuerpo”, relató el oficial, al anotar que el cadáver se sacó hacia las 4:00 a. m. del sábado 27 de noviembre de 2021 y estaba en “alto grado de descomposición”.

El Mayor de la Policía dio a conocer quela vivienda estaba organizado, que no se encontró ninguna puerta forzada y que su celular estaba cargando en la habitación.



“Se está en proceso de investigación porque él seguía contestando las llamadas, al parecer alguien se estaba haciendo pasar por él. La comunidad tiene unas grabaciones de cuando lo llamaban y unos audios de una de las amigas del barrio donde él le manifiesta que se había ido de vacaciones y demás”, concluyó.