Decretan alerta roja en red hospitalaria del Valle

Natalia Moreno Quintero

A partir de este domingo la red hospitalaria del Valle del Cauca entró en alerta roja por los hechos que han alterado el orden público en medio de las manifestaciones de los últimos días, sumado a las dificultades con las que ya contaba el sistema de salud por cuenta del tercer pico de la pandemia por coronavirus.



Así lo confirmó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien agregó: “Hemos tomado la decisión de decretar la alerta roja hospitalaria con características humanitarias mientras dure nuestra situación de orden público. Con ella quedan suspendidas temporalmente todas las actividades hospitalarias programadas y cirugías de consulta externa. Nos vamos a concentrar en la prestación de servicios de urgencias y urgencias vitales”.



Por ende, todas las clínicas de la región deberán cumplir con esta disposición, con el fin de reducir al máximo los costos en los recursos de salud y la producción de residuos hospitalarios.

Lea además: Reportan 536 casos nuevos y 32 muertes por covid-19 este domingo en el Valle



De acuerdo con la Secretaria, tan solo en la noche del sábado, entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m., tuvieron que hacer remisiones a 19 pacientes de atención vital.



“Esto es un dato que no es constante, pues cambia según las circunstancias. Por ahora, no estamos trasladando pacientes a ciudades por fuera del departamento (como ocurrió a inicios del año durante el segundo pico): si ya queda difícil designar espacio dentro de la región, más aún será conseguir en otras ciudades”, adujo Lesmes.



Es por eso que las autoridades buscan abrir nuevas camas aparte de las 1158 con las que ya cuentan las unidades de cuidados intensivos, así como contactar a proveedores nacionales para conseguir más insumos médicos.



Sin embargo, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali ya tramitan ante el Ministerio de Salud y Naciones Unidas el acompañamiento en rutas humanitarias para garantizar el traslado de pacientes que requieren de atención vital.



Lesmes agregó: “Estamos organizando la prestación de servicios cerca al lugar de residencia de cada uno de los pacientes, sin autorización previa de las EPS”.



Asimismo, la funcionaria señaló que ya se les solicitó a las aseguradoras las autorizaciones inmediatas para que las IPS presten los servicios que se requieran, sobre todo para facilitar la atención de los pacientes dentro de los municipios y evitar los traslados.



A raíz de la alerta roja, la Secretaría de Educación del Valle anunció que la educación bajo el modelo de alternancia en los 34 municipios no certificados continuará suspendida hasta el próximo viernes 7 de mayo.

En 14 días se agravará la pandemia

Al igual que expertos en la salud, las autoridades locales y nacionales coinciden en que dentro de 14 días podrían verse reflejados los impactos de las manifestaciones en las cifras de covid, sobre todo en la ocupación UCI, que en el Valle es del 95 %, con apenas 57 camas disponibles.



Sin embargo, Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, explicó que “es muy difícil atribuir los incrementos en la transmisión a un solo factor: depende de múltiples razones de orden individual, familiar, social, económico y político. No podemos decir que la curva se incremente solo porque las personas que marcharon no usaron tapabocas, se están haciendo menos pruebas o que las personas deben trabajar en la inmunidad: es todo lo que contribuye hacia eso”.



Y si bien Osorio indicó que hay más probabilidad de alza en el número de casos al haber una mayor movilización la semana pasada, también dependerá de las condiciones de la población en riesgo, como el hecho de tener inmunidad por la vacuna o haberse recuperado del covid y que conserven las medidas de protección personal.



Asimismo, afirmó que es clave que las EPS no devuelvan a las personas con un diagnóstico de gripa cuando tienen síntomas que las convierte en sospechosas, sino que se hagan tomar la prueba covid en los lugares dispuestos por la Secretaría de Salud.



“Además de continuar con las estrategias de salud pública, es importante fortalecer la atención primaria con telemedicina y que las empresas sigan implementando el teletrabajo. Incluso, el retiro de la reforma tributaria por parte del Presidente, ayuda a bajar la posibilidad de aumentar los casos, pues aquieta esas tensiones que provocan movilizaciones”, aseveró.

Bloqueos en las vías retrasaron la atención de pacientes

Este fin de semana tres pacientes críticos perdieron la vida mientras esperaban los traslados a otros centros asistenciales, que no pudieron hacerse efectivos por cuenta de los bloqueos en las vías que se registraron durante las protestas que han tenido lugar en el Valle del Cauca.



“En el día de ayer (sábado) referencian de una paciente remitida de Palmira a Tuluá que un bloqueo en San Pedro evitó su desplazamiento y la señora muere en la vía; también en la mañana se conoció de un paciente con una urgencia vital hacia Buenaventura, el atraso por bloqueos en la vía lo llevó a la muerte. Así mismo, de un paciente en Roldanillo con una emergencia renal que murió en el hospital sin ser trasladado”, contó la Secretaria de Salud.



Y, de continuar las protestas en la región, la funcionaria exhortó que haya “respeto hacia la misión hospitalaria, vamos identificados con banderas blancas que manifiestan nuestra urgencia y nuestra necesidad. Les pedimos comprensión y ayuda, podría ser su familiar quien transita en una de estas ambulancias”.



A esto se suma que, entre el miércoles y el sábado, 23 ambulancias fueron vandalizadas y el ataque a una ambulancia de los Bomberos de Cali en la noche de anteayer y a cuatro máquinas extintoras, lo que provocó la suspensión del servicio de dos estaciones del cuerpo voluntario a la hora de atender incendios y enfermos.

Panorama covid en la ciudad de Cali