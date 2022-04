Crítica situación: zona rural de Jamundí completa tres semanas sin agua

Los numerosos derrumbes que se han presentado en el cauce del río Timba y en la bocatoma de Acuasur, empresa comunitaria prestadora del servicio de agua en la zona rural de Jamundí, han hecho que cerca de 17.000 usuarios continúen sin el suministro del líquido.



La compleja situación ya alcanza las tres semanas desde que se presentó el pasado tres de abril. Un derrumbe generó un daño en la bocatoma del sitio de captación y otros han afectado la línea de conducción del agua. Acuasur manifestó que, una vez se realizan las reparaciones para normalizar el servicio, un nuevo deslizamiento, causado por la fuerte ola invernal, hace que se presenten nuevos daños y la comunidad vea, cada vez más lejano, el regreso del suministro.



El secretario de Vivienda de Jamundí, Diego Trujillo, quien está a cargo de la situación, manifestó: “Es en el corregimiento de El Naranjal donde se presenta el derrumbe más grande. Nos manifiestan los ingenieros que, ya con la maquinaria en el lugar, tendríamos un aproximado de uno a dos días para quitar el material necesario y que se puedan intervenir los daños, para así restablecer el servicio de agua en nuestras comunidades”.



Trujillo explicó que estos trabajos están condicionados a la temporada de invierno, que les permite avanzar de forma fluida o estar expuestos a nuevos derrumbes dependiendo de las lluvias y las condiciones climáticas.



El gerente de Acuasur, Edgar Vivas, se mostró positivo ante la posibilidad de restablecer el servicio antes de la próxima semana. “Esta tarde se llevó la retroexcavadora al sitio del derrumbe, esperamos iniciar las labores de movimiento de tierra mañana a primera hora. Ojalá nos rinda lo suficiente y tengamos un buen avance para que el sábado se empiece a instalar nuevamente la tubería afectada. Si todo va bien, podríamos restablecer el servicio el próximo domingo”.



Entretanto, los usuarios de los corregimientos Timba, Chagres, Robles, Quinamayó, Villa Paz, La Ventura y un sector de Guachinte han tenido que abastecerse para evitar el hambre y las enfermedades. Ante esto, la Administración Municipal ha intentado llevar en carrotanques el servicio de agua potable a la población. “Nos hemos desplazado, con el apoyo de Emvalle (Empresa de Servicios Públicos y Domiciliarios del Valle) y del sector privado con Incauca y otros ingenios, a cada uno de estos corregimientos. No hemos dejado de suministrar el líquido ni un solo día. Estamos haciendo aproximadamente unos seis o siete viajes diarios hasta las diez u once de la noche para abastecer”, indicó el secretario de Vivienda.



La comunidad afectada ha hecho diferentes llamados a la Administración ante la escasez que presentan. A pesar de los diferentes recorridos, los trabajos de suministro no alcanzan a suplir a toda la población afectada. Desde la Alcaldía puntualizaron que las personas entienden lo impredecible de lo ocurrido, y que han manifestado sus agradecimientos cuando los carrotanques llegan a sus sectores.



El alcalde de la ciudad, Andrés Felipe Ramírez, manifestó: “Continuaremos atendiendo a nuestros ciudadanos hasta que se resuelva el daño en las redes de Acuasur y podamos tener el suministro de agua normalizado. Le agradezco a las personas por su paciencia”.