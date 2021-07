Continúan clases presenciales en municipios no certificados del Valle, confirma Sec. Educación

La Secretaría de Educación del Valle anunció que las clases presenciales no se suspenderán en los municipios no certificados del departamento.



Mariluz Zuluaga, secretaría de Educación del Valle, explicó que la tutela por "falta de garantías" fue interpuesta por Sutev contra el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Distrito de Santiago de Cali, por lo cual la medida de suspensión de clases presenciales no aplica para las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle.



"Esta medida provisional que se profirió frente a la suspensión del regreso a las clases presenciales solo aplica a las instituciones educativas de Cali. Los demás municipios no certificados del Valle deberán continuar con sus clases normalmente, porque no cobija a nuestras instituciones educativas", aseguró.

Los colegios de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca seguirán con las clases presenciales, expone Mariluz Zuluaga, secretaria de Educación del departamento, pues la decisión del Juzgado de suspenderlas cobija solo a Cali.



Ante el regreso a la presencialidad académica de los colegios del departamento, la Secretaria comentó que esta medida se implementó

cumpliendo a cabalidad con los protocolos de bioseguridad que incluyen el distanciamiento social, el uso permanente de tapabocas y el lavado de manos.



Además detalló que, debido al aforo permitido para los salones de clase, a nivel departamental solo el 10% de las instituciones educativas continuarán con la alternancia académica.



"De las 149 instituciones educativas que tenemos en el Valle, 127 están en zona rural. Son instituciones donde hay espacios abiertos que permiten la ventilación que hoy se requiere para un entorno seguro. Hoy tenemos el 90% en la presencialidad y un 10% que deberán seguir en alternancia porque los salones son pequeños y el aforo no permiten la asistencia del 100%", precisó.

Cabe recordar que el Juzgado 15 Civil del Circuito de Oralidad de Cali le ordenó a la Secretaría de Educación de la ciudad suspender “de manera inmediata” el regreso a clases de forma presencial, que justamente había iniciado en la mañana de este martes en distintas instituciones educativas de la capital vallecaucana.



Esta decisión se da tras admitir la acción de tutela interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, quienes consideran que aún no hay las garantías suficientes para el regreso a clases presenciales de los cerca de 165.000 estudiantes de instituciones públicas de Cali.



