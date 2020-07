Con cierres viales en el centro y controles en los comercios avanza el Día sin IVA en Palmira

Natalia Moreno Quintero

Bajo el lema, 'Día sin IVA y sin covid-19', la Alcaldía de Palmira adelanta una estrategia integral en el centro de la ciudad para prevenir nuevos contagios durante la segunda jornada del Día sin IVA que se realiza este viernes en todo el territorio nacional.



La estrategia, explicó Yennifer Yepes, subsecretaria de Inspección y Control, está enfocada en doce puntos de la zona céntrica de la ciudad que incluye un cierre vehicular desde la Calle 31 hasta la Calle 29, y más de 132 funcionarios que estarán controlando todo lo que tiene que ver con aglomeraciones. Asimismo, que se cumpla con el distancimiento social y todos los protocolos de bioseguridad.



"La Administración local te está protegiendo y estaremos desde las 6:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche enfocados en garantizar todos aquellos aspectos que tengan que ver con la salud y bienestar de los palmiranos", aseguró la funcionaria

Lea además: "Las expectativas del segundo Día sin IVA en Cali son muy moderadas": Argemiro Cortés



De otro lado, Maritza Isaza, secretaria de Participación Comunitaria, expresó que adicionalmente se está adelantando una campaña pedagógica para prevenir más contagios en el municipio.



Al respecto, la funcionaria dijo que se requiere mucho compromiso y autorregulación por parte de los palmiranos, tras recordar el uso correcto del tapabocas.



"Vamos a hacer una campaña pedagógica en el centro para insistirles en la importancia de cuidarnos y en esa medida es muy importante que la gente no solo use el tapabocas sino que lo haga de una manera adecuada y esto es que cubra nariz y boca y siempre lo lleve puesto", explicó.



La segunda recomendación tiene que ver con el distanciamiento social en las filas y el lavado constante de manos con jabón o, en su defecto, con alcohol o gel antibacterial.



Insistió en que las personas no lleven consigo a hacer sus compras a sus hijos o niños menores de edad y privilegiar las compras vía internet