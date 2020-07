"Las expectativas del segundo Día sin IVA en Cali son muy moderadas": Argemiro Cortés

Natalia Moreno Quintero

El secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés, se refirió a las expectativas en materia económica de cara a la segunda jornada del Día sin IVA, programado por el Gobierno Nacional para este viernes 3 de julio.



Cortés, quien recordó que el comercio abrió sus puertas desde las 6:00 a.m. y que hasta el momento no se registra alta afluencia de público ni aglomeraciones, resaltó que el pico y cédula decretado por la Alcaldía y las indicaciones del Gobierno harán que disminuyan las compras.



"La expectativa para esta jornada es moderada. No creemos que haya una gran afluencia de público. Las restricciones por parte del Gobierno Nacional y las medidas de pico y cédula que ha tomado la Alcaldía, además yo creo que el público hoy no tiene los recursos que tenía la semana pasada, por lo tanto no creemos que haya dificultad y las expectativas van a ser muy moderadas con respecto a lo que es el Día sin IVA en Cali", afirmó en Noticias Caracol.



La restricción del Gobierno a la que hace referencia el Secretario es la determinación de que las ventas de electrodomésticos, computadores y otros dispositivos tecnológicos solo pueden ser vendidos a través de portales en internet.

Según indicó el Secretario en un Facebook Live del diario El País, en Cali durante la primera jornada del Día sin IVA -el viernes 19 de junio- se hicieron compras por alrededor de $250.000 millones, casi tres veces más que lo que se adquiere normalmente un 24 de diciembre. Se prevé que la reducción frente a la jornada de hace 15 días sea de entre el 60 % y el 70 %.



"Hemos insistido toda la semana en que los caleños hagan sus compras sobre todo por plataformas digitales. El covid está creciendo, pero necesitamos reactivar la economía. Por lo tanto, si las personas que vienen a estos establecimientos necesitan venir, lo hagan con medidas de bioseguridad, pero recuerden que no es permitido la compra de electrodomésticos y equipos electrónicos de manera presencial en grandes superficies", manifestó.



Precisamente en relación con el comportamiento de las plataformas digitales este viernes, el balance preliminar que entrega el Secretario indica que "a primera hora algunas plataformas ya no estaban funcionando, habían colapsado. Seguramente eso será una constante, porque sucedió el 19 de junio y vamos a ver si ha mejorado o no porque se le había advertido a los almacenes que fortalecieran las estructuras".

El pico y cédula en Cali este 3 de julio permite la salida de personas cuyas cédulas terminen en números impares, entre 6:00 a.m. y 2:00 p.m., y en números pares entre 2:00 y 10:00 p.m.

Vea a continuación la intervención del secretario Argemiro Cortés, en el Facebook Live del diario El País: