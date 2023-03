Club Náutico de Calima no estaría listo para los Juegos Nacionales, advirtió la Contraloría

La Contraloría alertó sobre el retraso en la construcción del Club Náutico Calima, en el departamento del Valle, complejo necesario para la realización de los XXII Juegos Nacionales y VI Juegos Paranacionales 2023.



Este proyecto se encuentra en fase de estructuración y revisión, por lo que no cuenta con diseños, viabilidad técnica y licencia de construcción.



La principal preocupación es que, a menos de un año de iniciar el evento deportivo, este escenario no alcanzaría a ser entregado, lo que llevaría a una reubicación de las actividades allí programadas.



En total, la Contraloría emitió cinco nuevas alertas, “referidas a indeterminación de las fuentes de financiación (1 proyecto), inoportunidad en el inicio de la construcción de los escenarios (4 proyectos) y ejecución de obra (1 proyecto)”.



Estas se sumarían a las nueve que fueron emitidas en noviembre del año pasado, de las cuales solo se superó una de ellas, el proyecto del Coliseo Menor de Manizales.



Los otros cinco escenarios que no alcanzarían a estar listos son: el Complejo Acuático de Caldas, el Patinódromo de Manizales, el Complejo Acuático del Quindío, la Pista BMX de Armenia y la Bolera de la misma ciudad.



Adicionalmente, hay dos obras que ni siquiera tienen su financiación definida, estas son el complejo Multipropósito Alta Suiza en Manizales y el Multipropósito de Pereira.



La Contraloría ratificó que “las situaciones descritas pueden afectar la oportuna realización de las justas deportivas, que están programadas para iniciar en noviembre del 2023".