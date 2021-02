Clases bajo modelo de alternancia avanzan a buen ritmo en Palmira

Álvaro José Carvajal Vidarte

Nueve Instituciones Educativas y 77 menores se acogieron al modelo de alternancia que adelanta el municipio de Palmira, desde el pasado 1 de febrero cuando arrancó el nuevo año lectivo escolar.



Sin embargo, el objetivo es que no menos de 1.300 estudiantes se integren a las clases bajo esta estrategia que cuenta, además, con el visto bueno del Ministerio de Educación Nacional, MEN, que visitó este jueves la sede de la institución Tablones, en la zona rural, para corroborar cómo están los niños y que se estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.



Palmira, una de las ciudades piloto a nivel del Valle del Cauca, viene trabajando en la modalidad de alternancia desde el año pasado.



La directora de Calidad Educativa del MEN, Danit María Torres Fuentes, quien estuvo en la sede principal de la Institución Educativa Tablones y también en la Rosario de Fátima, conoció de cerca las opiniones y experiencias de los alumnos.



En ese sentido, precisó que desde el Ministerio de Educación vienen haciendo acompañamiento a las Secretarías de Educación de todo el país que están trabajando en la alternancia.



"Por eso, estamos en Palmira que es pionera en el Valle en el piloto de alternancia".



Aseguró que el municipio está listo, porque se ha preparado y habilitados para recibir a los menores.



"En un ejercicio absoluto de garantías, es así como se puede reactivar el servicio educativo, la vuelta a las aulas. Destacamos la voluntad del alcalde, del equipo de la Secretaría, rectores, docentes y padres de familia”, enfatizó.

Entre tanto, el alcalde Óscar Escobar sostuvo que en Palmira se garantizan las condiciones dignas para que los niños, adolescentes y jóvenes sigan su proceso de aprendizaje con calidad, pues todos los días se pueden aprender cosas nuevas.



Asimismo, anunció que, a través del programa Computadores para Educar, en junio llegarían entre 40 y 50 computadores al municipio para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de esta zona rural.



"En la alternancia es muy importante que cada uno de los diversos actores de la educación, apoyen este proceso pero sin olvidar el auto cuidado y las medidas de bioseguridad, tal como se viene haciendo en estas sedes", reiteró.



De otro lado, la secretaria de Educación de Palmira, Ana Bolena Escobar, afirmó que “La escuela es un lugar seguro, no solamente porque se ha preparado con los protocolos de bioseguridad que son revisados por el sector salud, y porque las decisiones que se han tomado hacen parte de un comité, sino también porque en la escuela se aprende pedagógicamente a cuidar de sí y de los otros”.



Dijo también que es muy probable que la próxima semana nuevas instituciones se sumen al modelo de alternancia teniendo en cuenta que ya se adjudicó el contrato para vinculación del personal de aseo en los colegios.

"Sector satanizado"



En la zona urbana, añadió, a las instituciones Mercedes Ábrego y San Vicente se les está haciendo acompañamiento para que puedan regresar, aunque inicialmente lo harán los estudiantes de preicfes.



"Creo que de manera escalonada podemos volver en la zona urbana porque lo hemos discutido mucho con la Secretaría de Salud y el Alcalde y es una realidad que este ha sido el sector satanizado porque en estos momentos todo se reactivó. Se han reactivado todos los sectores, pero la educación que es una prioridad y tan vital para los niños por las complejidades que han tenido o que están teniendo en su salud mental, además del rezago académico, no se ha reactivado", indicó.



Anotó no obstante que este es un proceso voluntario y que son las familias las que deben decidir si quieren que sus hijos vuelvan a las aulas.



Insistió que la mayoría de los rectores de la ciudad quieren regresar, aunque aclaró que algunos quieren esperar que estén dadas todas las condiciones que es en lo que viene trabajando la secretaría a su cargo.



"Casi todos manifestaron que entre marzo o abril estarían listos para el regreso. Para ello estamos tratando de garantizar que todas las instituciones tengan sus aseadoras, pero si hay algún colegio que sigue pensando que no lo requieren, pues son ellos los que más conocen a su comunidad educativa, a los papás que no necesitan que sus hijos regresen porque todos sus estudiantes tienen conectividad y no tienen ningún inconveniente", precisó.

Sin embargo, Escobar aseguró que desde la Administración están convencidos de la importancia del regreso presencial a las instituciones, considerando que en este momento se tienen estudios que evidencian el alto costo en términos de salud mental y de oportunidades que tiene para esta generación seguir en la virtualidad.



"Estamos teniendo unos impactos sociales en la vida de los menores gigantescos, por eso nuestro compromiso desde la secretaría es empujar, apoyar y ser también la voz de esos niños que no están siendo escuchados, porque los gremios presionan para el regreso, pero nadie está escuchando a los niños, entonces nuestra responsabilidad es ser la voz de ellos, de los que quieren regresar", puntualizó.



En Palmira de los 42.000 estudiantes que hay matriculados, el 35% no tienen conectividad y un gran porcentaje carecen de equipos.