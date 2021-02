Habilitan Mi Vacuna, el portal para consultar sobre vacunación contra covid-19 en Colombia

Álvaro José Carvajal Vidarte

El portal Mi Vacuna, en el cual los ciudadanos podrán consultar todo lo relacionado al proceso de vacunación contra el covid-19 en Colombia, quedó habilitado de manera oficial este viernes.



Los colombianos ya pueden acceder al sitio y hacer las respectivas consultas a través de la url mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/.



"Se trata de una herramienta desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo", indicó Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC, del Ministerio de Salud.



Lo que debe saber

Desde este viernes, los ciudadanos podrán consultar si hacen parte de la población priorizada en la etapa 1 de la vacunación (personas nacidas antes del 3 de febrero de 1941).



El personal de la salud que hace parte de la primera línea de atención del covid-19, que también está en la etapa 1, podrá consultar si está incluido desde el próximo lunes.



En el sitio se puede así mismo ampliar la información sobre el Plan Nacional de Vacunación, consultar los criterios de priorización y postularse para otra etapa si consideran que cumplen los requisitos para ello (actualmente solo está habilitado para la etapa 1).



"Los responsables de la actualización de la información serán las EPS o las entidades que reportaron la información del grupo de riesgo", indicó Pazos Enciso.

En el momento en que se inicie una nueva etapa de vacunación, las personas que estén incluidas en ella podrán conocer el lugar y la fecha en que deben dirigirse a la IPS para recibir la inmunización.



En el sitio también se puede descargar el consentimiento informado necesario para recibir la dosis respectiva.



Cabe aclarar que no es necesario hacer registro manual en Mi Vacuna para vacunarse, pues la información será ingresada a la plataforma por la IPS a medida que las etapas vayan avanzando.

Recuerde que puede acceder al sitio en mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/.

¿Qué hacer si no se tiene acceso a internet?

En el caso de que una persona no tenga acceso a un dispositivo con internet y se encuentra en la población priorizada, desde la EPS llamarán al usuario y se definirá la fecha.



Si no recibe la llamada, la persona puede comunicarse con su EPS, IPS o con el ente territorial de salud en su jurisdicción, así como a la línea 192, para obtener su agenda o recibir más información.



El ciudadano también puede dirigirse de manera presencial a la IPS para adelantar el procedimiento de agendamiento o autorizar a un tercero para que lo haga, en caso de tener limitaciones.



El proceso de inmunización se realizará en la IPS primaria, pero también se puede acceder a otra institución o acercarse a una IPS de vacunación masiva (en etapa 1 y 2, siempre con agenda).

Para las personas con limitación, la vacunación se hace en casa o, en el caso de adultos mayores, en el sitio de larga estancia en el que se encuentre.



En sitios rurales se realizarán jornadas de vacunación a través de las IPS públicas y privadas.