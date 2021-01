Natalia Moreno Quintero

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, informó en la mañana de este jueves que terminó la última sesión de quimioterapia contra el cáncer de linfoma No Hodgkin que le fue diagnosticado en septiembre pasado.



"Me alegra contarles que ¡terminé la última sesión de mi tratamiento médico! Luego de que me diagnosticaron el cáncer de linfoma No Hodgkin empecé un duro tratamiento para superar esta enfermedad y hoy por fin veo el final de este proceso", escribió en Twitter la Gobernadora.



"Para mí, llegar al final del tratamiento significa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vida, de disfrutar de mis hijos, mis amigos y cercanos, y continuar al servicio de los vallecaucanos", expresó.



A través de las redes sociales la Mandataria también expresó su agradecimiento para el equipo médico que adelantó su tratamiento y señaló que aspira a informar sobre la plenitud de su recuperación en un mes, cuando le sean entregados los resultados del examen final.

La Gobernadora del Valle había anunciado su diagnóstico el pasado 14 de septiembre a través de las redes sociales, luego de que fuese internada en una clínica tras presentar síntomas de una afección respiratoria de la que se descartó que se tratara de covid-19.



"Hoy los médicos me han informado que tengo un linfoma No Hodgkin.

Lo que viene por delante es un tratamiento, que seguiré cabalmente, mientras continúo al frente de la Gobernación del Valle, resolviendo los problemas y atendiendo las necesidades de nuestro gran pueblo", tuiteó en su momento.



El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático, el cual es parte del sistema inmunitario, que protege el cuerpo contra infecciones y enfermedades.