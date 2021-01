¿Por qué este es un momento crítico para el contagio de covid-19?

Erika Mantilla

Que las personas no se relajen con las medidas de autocuidado; evitar que los adultos mayores se contagien de covid, y que quienes deban salir necesariamente de casa lo hagan con todos los protocolos de bioseguridad. Ese es el llamado que hacen hoy las autoridades sanitarias de Cali y los especialistas que están tratando de salvar las vidas de las personas que se encuentran en UCI, pues consideran que este es un momento crítico, donde más cuidado y protección se debe tener para frenar la propagación del virus, y tener capacidad de respuesta desde la red de salud.



De hecho, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseveró que “la situación crítica, en este momento de tanto estrés desde la prestación de servicios de salud nos tenemos que seguir cuidando, acatar todas las medidas y evitar en lo posible que una persona adulta se pueda contagiar, protegerlos, porque de verdad la situación está compleja en las UCI. Si no nos cuidamos en la calle, en nuestras viviendas, entornos, la prestación de servicios de salud no va a ser suficiente”, advirtió.

Y es que el panorama que se vive en esta primera semana del año y el que se prevé para los próximos días, es complejo. La ocupación en Cali en las Unidades de Cuidados Intensivos destinadas para covid llegó al 97 %, es decir, de las 497 camas para atender estos pacientes, solo hay 14 disponibles - 483 ya están ocupadas-. El 94 % del total de las UCI están copadas.



Sumado a esta alta ocupación, está la coyuntura que 76 camas están deshabilitadas por falta de medicamentos, aunque 12 camas ya se han podido habilitar gracias a los insumos que la Gobernación del Valle logró adquirir. “Esperamos abrir hoy (ayer) otras dos camas, estamos tratando de abrir camas cerradas por falta de insumo, recursos humanos y equipos”, dijo la secretaria de Salud Municipal.

Para Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, será necesario adecuar la mayor cantidad de camas posibles, pero más allá de la capacidad, es importante el autocuidado, porque “esto es una tragedia como un huracán, si no nos cuidamos nos va a afectar tarde que temprano y hay personas que pueden llegar a UCI y hasta fallecer; hemos llegado a una alerta roja hospitalaria por la saturación de las UCI, falta de medicamentos, sobrecarga laboral y emocional de todo el talento humano en salud”.

Incluso, quienes se enfrentan a diario con pacientes en UCI así lo certifican.



“La verdad, el personal está fatigado, hemos tenido casos que realmente que ya no dan más, piden tiempo de descanso, no hay gente; están muy agotados. Se esperan nuevos picos, vamos a tener mucho trabajo”, comentó Juan Sebastián Martínez Collazos, coordinador de la UCI de la Clínica Nuestra e intensivista en el Centro Médico Imbanaco.



De igual forma, el intensivista Elías Vieda Silva, agregó: “En este momento todos estamos cansados, mantener un paciente dentro de las UCI es muy agotador y agobiante, porque utilizar los trajes, las mascarillas, eso incomoda. Además estamos en una sobreexposición al virus”.



Y añadió: “En las UCI donde trabajo -en el HUV y la clínica Rey David-, las camas disponibles para covid están ocupadas, quedamos con un buen remanente de pacientes sin poder aceptar porque no hay capacidad. La mayoría de las clínicas están en un 80 % - 90 % de ocupación”, dijo el también presidente del capítulo Valle de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.

“Si puede, quédese en casa”

El lograr bajar la transmisión del virus y así poder reducir el número de contagios y personas que requieren UCI, es un compromiso colectivo. Así lo indicó la epidemióloga Lyda Osorio, quien ha analizado el comportamiento epidemiológico que ha tenido Cali desde el inicio de la pandemia.



Es por esto, que conociendo la situación actual dijo: “El llamado es a las personas que tengan la capacidad económica, de salud mental, para quedarse en la casa, hay muchas otras que no tienen esa elección; quienes ya tienen las medidas adoptadas no las relajen. Tenemos que bajar la transmisión y eso se hace con responsabilidad colectiva no individual, y es quedándonos en la casa quienes sí puedan”.



Además, Osorio, la especialista de la Universidad del Valle, señaló: “la ocupación de UCI están altas y la razón es por el relajamiento que se tienen cuando no están tan ocupadas; si la transmisión está alta, hay gente que se va a hospitalizar, y va a morir, por eso quienes no tienen que salir no lo hagan”.



Retraso en reportes

De acuerdo con la Secretaria de Salud de Cali, “al parecer las IPS no están subiendo toda la información oportunamente entonces tenemos un atraso en los reportes, por eso es que están saliendo tan pocos casos esta semana, lo cual preocupa, porque si estamos atrasados en reportes desde la IPS, de las entidades notificadoras, pues no tenemos datos reales para tomar decisiones”, dijo Miyerlandi Torres.

¿Medidas más estrictas?

Para los expertos en salud las medidas de restricción de movilidad, tomadas en la ciudad, son pertinentes. Sin embargo, no descarta que se tengan que endurecer si el panorama sigue igual.



Se pensaría en “nuevo confinamiento que es una medida mucho más drástica, pero creo que iremos para allá si esto sigue en ascenso”, dijo el intensivista Elías Vieda.



Y agregó: “Creo que este año no va hacer diferente a lo que hemos vivido en los últimos meses, entonces nos toca que la gente se concientice que la prevención es lo más importante”.



Por su parte, la epidemióloga Lyda Osorio, resaltó: “El esfuerzo que se ha hecho por mejorar la capacidad en UCI ha sido grande, pero no hay capacidad que aguante; cuando eso se supera toca cuarentena estricta, que tiene consecuencias terribles para los más vulnerables”.