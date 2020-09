Andrés Camilo Osorio

Un llamado de alerta por el descuido en medidas contra el covid-19 lanzó este lunes la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, por diferentes eventos registrados este fin de semana cuando se celebró el Día del Amor y la Amistad.

Reuniones con más de 50 personas y el no uso de tapabocas fueron los hechos que más resaltó la funcionaria, quien indicó que de seguir estos comportamientos, las cifras de covid-19 no bajará en el Valle del Cauca.

De hecho, enfatizó que desde el inicio de la fase de aislamiento selectivo, en el Valle no se ha registrado descenso de las cifras, sino que se ha mantenido una meseta con un promedio de 500 casos y 19 muertes diarias.

"El comportamiento general de la pandemia en el Valle es de estabilidad, pero difícilmente mejorará la situación con el comportamiento de los vallecaucanos", puntualizó.



Indicó que se está registrando el aumento de casos en municipios pequeños del Valle, pero resaltó el caso de Buga, donde están subiendo los contagios.

"Tenemos el 50% de los fallecimientos de julio y agosto. Las Unidades de Cuidado Intensivo UCI están en un 50%", reportó.

La funcionaria también dijo que tras las evidencias de las tres primeras semanas de septiembre, se empezarán cierres selectivos de algunas camas de Unidades de Cuidad Intensivo que fueron instaladas en meses pasados durante la fase de expansión.

Los cierres de algunas de esas camas serán por los costos de mantenimiento de las UCI, sin embargo, aclaró que el Departamento queda con esta nueva capacidad instalada ante un eventual rebrote o crisis por la pandemia.

"No esté donde haya aglomeraciones (más de 50 personas en un lugar grande y más de 10 personas en un lugar pequeño), use siempre su tapabocas, no lo quite sino para lo estrictamente necesario y no tenga contacto a menos de un metro con otras personas. Si usted está sano, su familia está sana", dijo la Secretaria.

Este fin de semana la Alcaldía de Cali, previa autorización del Gobierno Nacional, autorizó la venta y consumo de licor en bares, lo que reactivó al sector de la noche en la ciudad, que se suma a otros sectores económicos que ya tenían permiso para abrir sus puertas.



El Valle suma 57244 casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia que ya deja 2103 muertos en el departamento. El domingo pasado, el Ministerio de Salud reportó 407 casos nuevos del virus.