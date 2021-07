Natalia Moreno Quintero

Cifra récord de casos de covid-19 en el Valle es producto de casos no registrados el día anterior

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, aclaró que la cifra récord de 3919 nuevos casos de coronavirus reportados este miércoles en el departamento obedecen a una cantidad de contagios que no fueron sumados al reporte del día anterior, es decir, del pasado martes cuando informaron 858 nuevas infecciones.



"La cifra de ayer es una eventualidad por la no suma de un número de casos importantes del día anterior, donde habíamos tenido una cifra baja. Para darle una tranquilidad relativa a los vallecaucanos, seguimos con una cifra muy alta, de más de 2400 casos diarios, pero no estamos superando la barrera de los 3000", afirmó.



De acuerdo con el informe entregado este miércoles por el Ministerio de Salud, de los 3919 casos reportados 2329 corresponden a Cali, 194 a Tuluá, 167 a Palmira, 151 a Buga, 134 a Buenaventura, 118 a Cartago, 103 a Yumbo y el resto están repartidos entre otros 34 municipios.



También fueron notificados 64 fallecimientos, 37 de estos ocurridos en Cali.



Según indicó la Secretaria, actualmente la mayoría de los casos positivos de coronavirus corresponden a personas entre los 20 y los 40 años de edad. La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, es del 96,2 %.



Respecto a la atención de los pacientes con covid-19, Lesmes manifestó que todos los niveles de atención -domiciliaria, de primer nivel, de mediana complejidad, de alta complejidad y en UCI- están copados y que en el mismo orden se hace el desescalonamiento cuando se evidencia una mejoría en el estado de salud del enfermo.



"Tenemos atención domiciliaria con las condiciones específicas de los pacientes que pueden estar en su casa, muchos de ellos con soporte de oxígeno, pero no estamos mandando a la casa porque no podamos atender sino porque ya hay condiciones para atención domiciliaria", subrayó.