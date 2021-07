Advierten demoras y desorden para tomarse pruebas de covid-19 en Cali

Natalia Moreno Quintero

Largas esperas y una atención que nunca llega son las principales quejas de los caleños frente a la solicitud de toma de pruebas para la detección del covid-19 a las diferentes EPS.



Una usuaria de las redes sociales que se identifica como Daniela Vélez comentó en un sondeo de El País que se comunicó con su EPS y como respuesta le dijeron que esperara tres días hábiles para que le tomaran la prueba. Pasados esos tres días y sin recibir la atención, se comunicó nuevamente y le pidieron esperar tres días más. Nunca le practicaron la prueba.



Alejandro Arango, usuario de la misma entidad, aseguró que lleva 72 horas esperando, mientras que Leonardo Arango dijo completar 25 días de espera.



"Mi novia y yo vivimos juntos y nos hicimos la prueba, yo salí positivo y ella no. Llamó a la EPS y le dijeron que, como no tenía síntomas, siguiera trabajando. Que no necesitaba incapacidad. Una semana después dos compañeros ya tienen covid y ahora sí le dijeron que se aislara mientras le hacen la prueba. Ahora espera la llamada de la EPS para que le digan cuándo vienen a hacerle la prueba en la casa. Han pasado tres días", relató otro internauta identificado como An Dres.

Aunque las quejas por la demora en la toma de pruebas para la detección del covid-19 por parte de las EPS no son nuevas, pareciera que ahora son mayores, debido a la gran cantidad de casos que se registran este tercer pico de la pandemia.



Como parte de las estrategias para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Salud de Cali ofrece el servicio gratuito de toma de muestras para la detección del virus en diferentes puntos -en su mayoría itinerantes- de toda la ciudad.

No obstante, en los últimos días, cuando ha crecido la afluencia de los ciudadanos a estos lugares en razón del aumento de los contagios y hospitalizaciones por la enfermedad, los ciudadanos denuncian aglomeraciones y desórdenes especialmente en el punto ubicado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Al respecto, personal de la Secretaría de Salud señaló, de manera no oficial, que en todos los puntos donde hay toma de muestras gratuitas se está registrando alta concurrencia de personas que buscan descartar un posible contagio, por cuenta del incremento en la tasa de reproducción del virus.



Pese a que a diario se están adelantando esfuerzos por acelerar este proceso, que incluye un tiempo de espera para la confirmación del resultado de la prueba y la consignación de los datos de los ciudadanos, se hace un llamado a los usuarios para que tengan paciencia e intenten acudir a estos puntos en horas en las que haya menor presencia de personas.