Avanza cerco epidemiológico para identificar los que tuvieron contacto con Alcalde de Palmira

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Secretaría de Salud de Palmira indicó este viernes que avanza el cerco epidemiológico para establecer los contactos estrechos que tuvo en los últimos catorce días el alcalde de esta ciudad, Óscar Escobar, quien dio positivo este jueves para covid -19.



Clara Inés Sánchez, titular de la dependencia, subrayó que hasta tanto terminar el cerco epidemiológico es imposible identificar cuántas personas deberán ser sometidas a la prueba para descartar si tienen o no el virus.



"Aún estamos haciendo el cerco epidemiológico y al terminar sabremos, ahora es imposible, afotunadamente estamos cumpliendo con los protocolos y solo ha tenido contactos con pocos Secretarios", subrayó la funccionaria.

Agregó que el mandatario local estuvo en contacto directo con dos funcionarioss, a quienes se les practicará la muestra y quienes a su vez tuvieron contacto estrecho con tres secretarios de la administración a los cuales se les hará seguimiento y la prueba para descartar que hayan adquirido la enfermedad.



La funcionaria hizo un llamado a la gente cercana, que en los últimos catorce días tuvo contacto estrecho con el alcalde Escobar, para tomen medidas y se realicen también la prueba.



"No tenemos claro la referecia de contagio del Alcalde, está aislado, aún estamos construyendo los cercos epidemiológicos, pero a partir de él no saldrán más casos", afirmó Sánchez.



La Secretaria de Salud sostuvo que están contactando a todos los que sospechen ser contacto estrecho para hacerle la muestra, pero advirtió deben cumplir con este criterio para hacerles el examen.



Anotó que hasta el momento se desconoce cómo el burgomaestre contrajo la enfermerdad



"Es una fuente desconocida de contagio, no se sabe cómo la adquirió o a través de quién, se le está haciendo todo el cerco epidemiológico como se le ha hecho a todas las personas que tienen covid-19, mirando sus contactos directos en los últimos catorce días. Él esta asintomático y se encuentra en buen estado de salud", confirmó Sánchez.

Cabe anotar que la semana pasada el alcalde Escbar estuvo reunido con la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán y otros funcionarios.



Además, compartió con algunos familiares y personas cercanas durante la velación de su padre, Óscar Marino Escobar, quien falleció la madrugada de este jueves, razón por la cual el mandatario no pudo asistir a las exequias que se cumplieron la mañana de este viernes.

Sin embargo, el mandatario advirtió durante el velorio se cumplierono todas las medidas de bioseguridad, como lo contempla la ley en estos casos.

Once casos reportó el INS en Palmira este jueves

De otro lado, Sánchez señaló que este jueves es el día que mayor número de casos positivos se han reportado en la ciudad, pues de acuerdo con el último informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, INS, ya son once los nuevos contagios.



"El día de hoy, 3 de julio, quiero hacerle un fuerte llamado a la comunidad para que prioricen la vida y la salud por encima de cualquier otra cosa. Entendemos las necesiddes de trabajar, de salir, pero si no tomamos todas las precauciones nos vamos a contagiar todos y rápidamente", subrayó.



En ese sentido, reiteró que hasta este jueves el número de casos positivos en la ciudad llegó a 182, entre ellos está el alcalde Escobar a quien le expresó todo su apoyo y ánimo en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa el mandatario.



En cuanto al número de personas fallecidas, la funcionaria confirmó que se incrementó a once en las últimas horas, además de haber cuatro hospitalizadas.



"Ya tenemos una preocupación dado que la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos del municipio es del 66%. Palmiranos, la amenaza del Covid 19 es una amenaza real, cuídemonos" puntualizó.