Óscar Escobar, alcalde de Palmira, dio positivo para covid-19

Erika Mantilla

"Debo contarles que este jueves, hace un par de horas, fui notificado como caso positivo de covid-19", dijo Óscar Escobar, alcalde de Palmira, en medio de una transmisión en vivo que inició cerca de las 10:30 p.m.



El mandatario afirmó que no ha estado en contacto estrecho con ningún paciente covid identificado, pero estima que pudo contraer la enfermedad a través de los casos que se han registrado en algunas dependencias y entidades asociadas a la Alcaldía de Palmira.



"En virtud del principio de precaución, porque mi trabajo (...) implica mucha interacción, preventivamente me tomé la prueba de laboratorio el martes en la noche y me aislé", detalló.



Además, tras el fallecimiento de su padre en la madrugada de este jueves, se sometió a la prueba rápida. "En el apartamento estuvieron tres personas, tomaron la muestra (de sangre), y esperamos 15 minutos por el resultado que fue negativo".

Escobar asistió al velorio de su padre que se realizó en las últimas horas, en estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud para estos casos.



Dijo que "se tomaron todas las medidas correspondientes: el uso de tapabocas y caretas, la restricción de cinco personas a la vez, conservando la distancia física".

Afirmó que su estado de salud es bueno porque su caso es asintomático, y sobre la muerte de su padre dijo que "sin duda es un momento difícil de procesar".

El alcalde agradeció las manifestaciones de solidaridad con él y su familia por el deceso de su progenitor y dijo que las exequias continuarán de manera virtual y no habrá acceso a público en la funeraria.



Hizo un llamado para que las personas que tuvieron contacto directo con él en los últimos catorce días soliciten la prueba a su EPS, de manera preventiva.