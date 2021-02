Aumentan a $ 200 millones recompensas por líderes de bandas criminales en Buenaventura

Erika Mantilla

A $ 200 millones se aumentó la recompensa por información que permita dar con el paradero y la captura de de alias 'Mapaya', alias 'Pepo' y alias 'Fidel', cabecillas de las bandas criminales que están detrás de la grave situación de orden público en Buenaventura.



Así se dio a conocer este domingo al término del consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en el distrito y en el que participaron el ministro del Interior, Daniel Palacios; la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedraíta; y altos mandos de las fuerzas militares y de Policía, así como la defensoría del pueblo, congresistas y líderes de la región.



"El mensaje fundamental es que estamos unidos el Gobierno nacional, departamental y municipal, porque no vamos a permitir que estas bandas delincuenciales sigan azotando y sigan llenando de terror a nuestro Distrito especial que es Buenaventura", indicó la Gobernadora del Valle.



Roldán aseguró que la administración departamental puso recursos para que se lograra subir la recompensa por cada uno de los cabecillas a $ 200 millones.



"Sabe la ciudadanía que en todos los casos que nos han dado información hemos sido muy ejemplares en el pago de estas recompensas y lo que necesitamos es desmantelar estas bandas delincuenciales", sostuvo la mandataria regional.



El alcalde de Buenaventura resaltó la presencia del Gobierno Nacional en la reunión y los compromisos alcanzados este domingo.



"Importante saber que nuestro llamado empieza a tener eco en el Gobierno nacional. No estamos satisfechos porque todavía falta hacer muchas cosas, necesitamos superar esta crisis y transformar el fondo, los motivos que la generan, pero estamos avanzando, estamos pasando de una indiferencia a una mayor atención", dijo Vidal Piedrahíta.



Agregó que "el problema de Buenaventura no es solo del puerto, es un tema nacional que se vive en Buenaventura. Las bandas que están acá son bandas nacionales, con presencia en Buenaventura por lo que significa esta ciudad".



Por su parte, el Ministro del Interior indicó que desde el pasado 31 de diciembre, ante los hechos criminales que se estaban presentando en ese momento en el puerto, inició la primera fase de intervención del Gobierno, la cual ha dejado ya más de 90 miembros de la banda capturados.



"Que quede claro el mensaje: vamos por ellos. En donde estén escondidos, no habrá resguardo de nuestra fuerza pública y esa es la instrucción que ha dado el presidente, y pronto se sumarán estos actores criminales a las más de 90 capturas"



El alto funcionario también dio a conocer que la Policía, el Ejército y la Armada aumentarán el pie de fuerza en el puerto, información que ya había sido adelantada poco antes por el presidente de la República, Iván Duque.



"El Gobierno nacional, por instrucción del señor Presidente, ordenó el envío de 120 policías adicionales, llevando un pie de fuerza total de incremento de la Policía de más de 250 hombres", dijo al respecto el Ministro del Interior, Daniel Palacios.



Añadió que a esta cifra "se adiciona la llegada de dos destacamentos de Fuerzas Especiales del Ejército, un pelotón de reconocimiento especial de la Armada, drones de la Armada para coadyuvar con esa vigilancia urbana que adelanta nuestra Policía Nacional, llevando un total de más de 1.200 hombres de la fuerza pública en Buenaventura".



Indicó además que otra medida tomada para m se ordenó el traslado de más de 100 detenidos que actualmente se encuentran recluidos en el distrito.

Cabe recordar que Palacios llegó este domingo a la ciudad para liderar el consejo extraordinario de seguridad en el que además de evaluar la situación de orden público en la ciudad, se revisaron los avances de lo pactado con el Comité del Paro Cívico.



"El Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los acuerdos del compromiso del Paro Cívico de Buenaventura. Esos 45 compromisos que hoy se encuentran cumplidos suman más de un billón de pesos de inversión y en eso hemos sido totalmente respetuosos de ese acuerdo que se hizo en el Gobierno pasado", dijo el Ministro al respecto.



Aseguró que el Gobierno nacional tiene un paquete de inversión para el puerto que hace parte de la estrategia denominada 'Compromiso por Colombia' y cuya suma será revelada próximamente por el presidente.



"El mensaje final es claro: aquí hay Gobierno nacional, departamental y local haciendo presencia. Los tres estamos absolutamente comprometidos en derrotar a estos delincuentes. El mensaje a la comunidad es que no tengan miedo que la fuerza pública está haciendo presencia. Y también un llamado a que se dejen amedrentar por quienes quieren sembrar el miedo haciendo esporádicamente disparos al aire para sembrar la zozobra", puntualizó.

Debido a los acontecimientos de las últimas semanas en #Buenaventura, anunciamos el aumento de la recompensa a $200 millones para dar con el paradero de alias "Mapaya", alias "Pepo" y alias "Fidel", como parte del trabajo en conjunto de @GobValle y la Alcaldía de Buenaventura. pic.twitter.com/uQ8GS4SFTK — Daniel Palacios (@DanielPalam) February 7, 2021

Tensión

En la noche del pasado viernes los habitantes del barrio Juan XXIII vivieron momentos de angustia y zozobra por el cruce de disparos que se escuchó en las calles.



La situación fue evidenciada por varios ciudadanos que grabaron videos y los difundieron a través de las redes sociales.



En su momento, el alcalde de la ciudad afirmó que "lo que pasó (...) no fue una balacera porque eso es casi un intercambio de balas. Lo que hubo fue una expresión de tiros al aire, de ráfagas, en diferentes sectores", luego de casi 100 detenciones de personas vinculadas a estas bandas en las últimas semanas.



"Este es un pueblo pacífico, dedicado a cumplir la ley y no vamos a dejar ni a permitir que un grupo de violentos, que están detrás del negocio del narcotráfico y el microtráfico, siembren el miedo y el temor en la población de Buenaventura", dijo este domingo el Ministro del Interior.